Ice Dragons geben Vorbereitungsprogramm bekannt

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt sein Vorbereitungsprogramm für die kommende Saison 2026/27 bekannt.

Zweimal geht es im „Back-to-Back“ mit den Füchsen Duisburg und den Hannover Indians gegen direkte Mitkonkurrenten, außerdem testen die Ice Dragons gegen die Eisadler Dortmund und die Beach Devils Timmendorf aus der Regionalliga.

Am 28. August startet das Vorbereitungsprogramms des HEV mit einem Auswärtsspiel bei den Füchsen Duisburg, die in der vergangenen Spielzeit zu den Topteams der Oberliga Nord zählten. Am Sonntag, den 30. August kommt es ab 16.30 Uhr zum Rückspiel, das im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier der Ice Dragons ausgetragen wird.

Am folgenden Wochenende trifft der Herforder Eishockey Verein auf gute „alte Bekannte“. Am Freitag, den 04. September, treffen die Ice Dragons zur besten Hockeyzeit ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die Eisadler Dortmund, die in der vergangenen Saison in der Regionalliga West das Halbfinale erreichten. Bereits einen Tag später steht ab 17.00 Uhr der nächste interessante Vergleich für die Ostwestfalen auf dem Programm. Bei den Beach Devils Timmendorf trifft das Team von Herfords Chefcoach Henry Thom nicht nur auf einen weiteren Halbfinalisten (Regionalliga Nord), sondern auch auf die Mannschaft aus Thoms Heimat. Zudem kommt es zu einem Familientreffen, da Tochter Cara Thom Athletiktrainerin der Beach Devils ist.

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Oberliga folgt für die Ice Dragons ein echter Härtetest bei der Generalprobe. Zweimal geht es im „kleinen Derby“ gegen die Hannover Indians, die in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale gegen den späteren DEL2-Aufsteiger Memmingen ausschieden. Am Freitag, den 11. September sind die Hannover Indians ab 20.30 Uhr zu Gast in Ostwestfalen, zwei Tage später folgt das Rückspiel um 15.00 Uhr am legendären Pferdeturm in Hannover.

Auch wenn es noch einige Monate dauert, die Ice Dragons-Fans dürfen sich bereits jetzt auf die nächste Spielzeit freuen und die Termine der PreSeason dick im Kalender markieren.