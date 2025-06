Ice Dragons geben Vorbereitungsprogramm bekannt – Dritte Importstelle vergeben

© Jana Hemmelmann[/caption



Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Vorbereitungsphase für die neue Saison terminiert.

Dabei dürfen sich die ostwestfälischen Eishockeyfans auf vier Testspiele sowie den DragonsCup, der am zweiten Septemberwochenende in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ durchgeführt wird, freuen.



Bereits am 24. August steht das erste Drachenduell der neuen Spielzeit bei den Black Dragons Erfurt auf dem Programm, das Rückspiel wird am Freitag, den 05. September in Herford ausgetragen. Ende August kommt es zum Back-to-Back mit den Rostock Piranhas, wobei Spiel 1 am Freitag, den 29. August in Herford ausgetragen wird, bevor zwei Tage später die Revanche in Rostock stattfindet.

Dick im Kalender markieren dürfen sich die HEV-Fans das Wochenende am 13. und 14. September. Beim Dragons Cup 2025 sind die Teams der Tilburg Trappers, der Saale Bulls Halle sowie der Füchse Duisburg zu Gast in Herford und spielen gemeinsam mit den Ice Dragons den Sieger und die weiteren Platzierungen aus.

Der Dragons Cup ist gleichzeitig die Generalprobe zum Hauptrundenstart der Oberliga Nord, der für den 19. September vorgesehen ist.

Das Vorbereitungsprogramm der Herforder Ice Dragons im Überblick:

24.08.2025 Auswärtsspiel in Erfurt

29.08.2025 Heimspiel gegen Rostock (20.30 Uhr vorgesehen)

31.08.2025 Auswärtsspiel in Rostock

05.09.2025 Heimspiel gegen Erfurt (20.30 Uhr vorgesehen)

13. und 14.09.2025 Dragons Cup in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ mit den Teams aus Tilburg, Halle, Duisburg und dem Gastgeber Herford.

Jackson Pierson dritter Kontingentspieler der Ice Dragons

Stürmer wechselt aus der ECHL nach Herford

Der Herforder Eishockey Verein besetzt mit dem US-Amerikaner Jackson Pierson die dritte Kontingentstelle für die kommende Saison. Der 25jährige Stürmer wechselt von den Atlanta Gladiators aus der ECHL zu den Ice Dragons und wird zukünftig das Trikot mit der Nummer 11 tragen.

Jackson Pierson gelang in der Saison 2022/23 von der University of Notre Dame der Sprung in die ECHL, die hinter der NHL und der AHL die dritte nordamerikanische Profiliga darstellt. Nach dem Einstieg bei den Fort Wayne Komets, erfolgte der Wechsel zu den Atlanta Gladiators (Affiliations der Nashville Predators aus der NHL und der Milwaukee Admirals aus der AHL), bei denen er in zwei Spielzeiten sämtliche 144 Spiele bestritt und 80 Scorerpunkte bei 28 eigenen Treffern erzielte. In der abgelaufenen Spielzeit war er zweitbester Scorer seines Teams und wird nun für die Ice Dragons erstmals in Europa auflaufen.

Jackson Pierson – © Herforder EV Media/PR

„Wir haben lange und intensiv nach einem Spieler gesucht, der Jacksons Qualität hat. Er hat an der Universität und dann auch in der ECHL Überzahl- und Unterzahl gespielt und das in einer tragenden Position. Er ist ein intelligenter Spieler und sehr gut zu Fuß. Zudem war er zur Unizeit und auch bei den Atlanta Gladiators Assistent-Kapitän, wodurch er Führungsqualitäten mitbringt, was mir sehr wichtig war. Ich bin froh, dass Jackson seine erste Europa-Station bei uns in Herford macht“, beschreibt Chefcoach Henry Thom den HEV-Neuzugang, der von vielen deutschen Profivereinen umworben wurde, sich letztlich jedoch für die Ice Dragons entschied.

Jackson Pierson ist bereits auf seine neue Heimat gespannt: „Ich freue mich bereits auf Herford und die Ice Dragons. Ich habe nur gutes von dem Standort und dem Eishockey in Deutschland mit seinen Fans gehört. In der NCAA spielte ich für die Universität von New Hampshire bereits 4 Jahre auf der großen olympischen Eisfläche und ich habe mich darauf sehr wohl gefühlt. Ryley Lindgren und Chefcoach Henry Thom haben mir schon einiges von Herford erzählt und ich kann es kaum erwarten, alle Mitspieler und die Fans kennenzulernen. Es soll eine ganz besondere Stimmung in Herford sein und ich bin sehr gespannt darauf. Im Moment verbringe ich meine Zeit in Indianapolis und New Jersey mit Freunden und Familie, trainiere für die nächste Saison, spiele sehr gerne Golf und arbeite zudem als Coach. Ab August geht es dann für mich in Richtung Herford zu den Ice Dragons.“

Der Herforder Eishockey Verein heißt Jackson Pierson herzlich willkommen und wünscht ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

