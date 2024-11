Ice Dragons geben Sieg aus der Hand

Herford. (PM HEV) Harte Landung – der Herforder Eishockey Verein hat die Auswärtsbegegnung bei den Rostock Piranhas in der Oberliga Nord mit 4:7 (3:0/1:1/0:6)...

Herford. (PM HEV) Harte Landung – der Herforder Eishockey Verein hat die Auswärtsbegegnung bei den Rostock Piranhas in der Oberliga Nord mit 4:7 (3:0/1:1/0:6) verloren.

Fast 50 Minuten lang hatten die Ice Dragons die Partie relativ sicher im Griff, führten zwischenzeitlich sogar mit 4:0, kassierten in der Schlussphase jedoch zunächst unnötige Strafzeiten und schließlich sechs Gegentreffer innerhalb von 10 Minuten. Ein fast schon sicher geglaubter Auswärtserfolg wurde somit hergeschenkt.

Der HEV kam gut in die Begegnung hinein und war im ersten Drittel das spielbestimmende Team. Nachdem Brandon Schultz in der 15. Minute das 1:0 für die Ostwestfalen erzielte, nutzten die Gäste die Gunst der Stunde, legten sofort durch Treffer von Dennis Sticha (16.) und Anton Seidel (18.) nach und führten beim ersten Seitenwechsel mit 3:0.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Rostock deutlich den Druck, scheiterte jedoch zunächst an der Herforder Defensive oder an Jakub Urbisch im Tor der Ice Dragons. Als Brett Humberstone in der 34. Minute der Treffer zum 4:0 gelang, deutete alles zu diesem Zeitpunkt auf einen Auswärtserfolg hin. Die Piranhas brachten sich jedoch bei doppelter Überzahl durch Hans Öhrvall in der 37. Minute mit dem 1:4 noch vor der letzten Pause auf die Anzeigentafel.

Im Schlussdrittel kam zunächst kein richtiger Spielfluss zustande. Sehr kurze Spielabschnitte sorgten dafür, dass die Begegnung vor sich hinplätscherte und immer mehr entstand der Eindruck, dass Herford die Begegnung sicher im Griff hatte. Ein Trugschluss, wie sich in der Schlussphase raustellen sollte. Innerhalb weniger Sekunden kassierte der HEV zunächst eine 2-Minuten- und schließlich eine unnötige 2+2-Minuten-Zeitstrafe, die das gesamte Spiel noch einmal auf den Kopf stellen sollte. Rostock ließ sich nicht lange bitten, nutzte in der 49. Minute erneut durch Hans Öhrvall das „5auf3“-Powerplay zum 2:4, legte in der 50. Minute durch Kilian Steinmann im 5 gegen 4 zum 3:4 nach und glich wenige Sekunden später bei der letzten Powerplay-Situation durch Hans Öhrvalls dritten Treffer zum 4:4 aus. Die Piranhas erkannten die Situation, blieben druckvoll und rissen nun die Begegnung komplett auf ihre Seite. Maximilian Schaludek brachte die Gastgeber in der 52. Minute erstmals in Führung und schockte das Herforder Team endgültig. Die Ice Dragons fanden nicht mehr in die Partie zurück und mussten in der 58. Minute noch das 4:6 durch Ilija Fleischmann schlucken. Als HEV-Headcoach Henry Thom Torhüter Jakub Urbisch zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahm, sorgte Hans Öhrvall per Emptynet-Treffer für den Schlusspunkt zum 7:4.

„Im 1. Drittel spielen wir das, was wir uns vorgenommen haben. Einige unserer Spieler haben sich dann vielleicht im 2. Drittel schon ein wenig zu sicher gefühlt, wobei Rostock es dann aber auch wesentlich besser spielt. Trotzdem gehen wir mit einer 4:1-Führung in das letzte Drittel. Dann wird es für mich zu eigensinnig mit dem Einstecken und dem Umgang mit Strafen. Rostock hat ein tolles Überzahlspiel und nutzt die Überzahlsituationen eiskalt aus. Am Ende verlieren wir die Kontrolle über das Spiel“, analysierte Chefcoach Henry Thom die Begegnung.

Die Ice Dragons rutschten durch die Niederlage auf Platz 7 in der Tabelle und sind nun im Sonntagsheimspiel gegen die Saale Bulls Halle gefordert. Ab 18.30 Uhr geht es dann um die nächsten wertvollen Punkte in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Tickets gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr die Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketnachfrage die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Tore:

0:1 14:19 Brandon Schultz

0:2 15:19 Dennis Sticha (Leon Köhler)

0:3 17:00 Anton Seidel (Mika Hupach / Jegors Kalnins)

0:4 33:47 Brett Humberstone (Dennis Sticha / Leon Köhler)

1:4 36:51 Hans Öhrvall (Patrick Pohl / Kevin Kunz) PP2

2:4 48:19 Hans Öhrvall (Connor Hannon / Patrick Pohl) PP2

3:4 49:09 Kilian Steinmann (Patrick Pohl / Kevin Kunz) PP1

4:4 49:49 Hans Öhrvall (Oscar Bejmo / Connor Hannon)

5:4 51:41 Maximilian Schaludek (Oscar Bejmo / Hans Öhrvall)

6:4 57:12 Ilija Fleischmann (Christian Paul-Mercier / Connor Hannon)

7:4 57:39 Hans Öhrvall (Oscar Bejmo)

Strafen:

Rostock 6 Minuten

Herford 14 Minuten

Zuschauer:

996

