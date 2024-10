Ice Dragons fordern Saale Bulls – Herford zu Gast an besonderer SpielstÃ¤tte

Herford. (PM HEV) Ab ins Eiszelt – der Herforder Eishockey Verein geht in der Oberliga Nord in der Freitagsbegegnung auf Reisen. Ab 20.00 Uhr...

Ab 20.00 Uhr sind die Ice Dragons zu Gast bei den Saale Bulls Halle und werden an einem besonderen Ort in das Duell gehen. Da die eigentliche Spielstätte der Hallenser derzeit umfangreich ausgebaut wird, tragen die Saale Bulls ihre Heimspiele in diesem Winter im Sparkassen-Eiszelt aus. Bis zu 1450 Zuschauer finden in der „Übergangsstierkampfarena“ Platz und sorgen aufgrund der Nähe zur Eisfläche für eine besondere Atmosphäre.

Aktuell steht Halle in der Tabelle mit 8 Punkten unmittelbar hinter dem HEV auf Platz7, hat jedoch noch ein Nachholspiel in Rostock ausstehen. Nach drei Siegen zum Saisonauftakt, folgten gegen die Hannover Scorpions (1:2) und zuletzt in Duisburg (1:4) zwei Niederlagen. Herfords Bilanz ist hingegen mit drei Erfolgen und drei Niederlagen komplett ausgeglichen, wobei die Ice Dragons in der Fremde allerdings noch ohne Punktgewinn blieben. Dieses soll sich möglichst schnell ändern und das Gastspiel in Sachsen bietet dem Team um Kapitän Marius Garten die nächste Chance hierfür.

Nachdem zu Beginn der Trainingswoche einige Spieler auch aufgrund von Erkältungen noch pausierten, kehrten immer mehr Akteure auf das Eis zurück. Auch die Sperre von Niklas Hildebrand wegen einer Strafe im Spiel gegen Hamm, wurde am Donnerstagmittag durch den DEB aufgehoben. Ein Systemfehler hatte zunächst eine 2-Spiele-Sperre kommuniziert, auf Nachfrage von Seiten des Herforder Eishockey Vereins wurde von Seiten des DEB eine Korrektur vorgenommen. „Fehlen werden in Halle aber Philip Woltmann, Jegors Kalnins und Jakub Urbisch“, gab Headcoach Henry Thom am Donnerstagabend einen Einblick in den Kader. Als zweiter Goalie ist Steven Dick mit dabei.

Für alle, die nicht live vor Ort das Team unterstützen, wird die Begegnung auf www.sprade.tv übertragen.

Am Sonntag folgt für den Herforder Eishockey Verein ab 18.30 Uhr das Heimspiel gegen die Füchse Duisburg. Tickets gibt es bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Hallenöffnung ab 17.30 Uhr öffnet die Abendkasse, außerdem wird mit der Sonntagsbegegnung die neue Eventfläche mit einer HappyHour ab 16.00 Uhr eröffnet.