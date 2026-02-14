Ice Dragons finden zu spÃ¤t ins Spiel

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Zwischenrunde das wichtige Spiel bei den Rostock Piranhas mit 4:7 (1:4/2:2/1:1) verloren.

Die Ice Dragons gerieten im ersten Drittel deutlich in RÃ¼ckstand und fanden erst ab dem Mittelabschnitt besser in die Begegnung. FÃ¼r einen Sieg kamen die Ostwestfalen an diesem Abend jedoch nicht mehr in Frage.

Viel hatte sich der HEV an der Ostsee vorgenommen, doch bereits nach 20 Sekunden wurde der Gameplan der Herforder mÃ¤chtig durcheinandergebracht. In der Ice Dragons-Defensive passte die Zuordnung Ã¼berhaupt nicht und Maximilian Braun vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0 fÃ¼r die Gastgeber. Der frÃ¼he Treffer brachte den Piranhas mÃ¤chtig RÃ¼ckenwind und so dauerte es bis zum 2:0 nicht lang. Fast ungehindert arbeitete sich Jonas Wolter in der 7. Minute mit dem Puck vor das Herforder Tor und hatte keine MÃ¼he fÃ¼r Rostock zu erhÃ¶hen. Rund 70 Sekunden spÃ¤ter keimte dann bei den GÃ¤sten wieder Hoffnung auf. In Unterzahl verkÃ¼rzte Jackson Pierson in einer Kontersituation auf 1:2, wodurch Herford sich zumindest fÃ¼r einige Minuten stabilisierte. FÃ¼nf Minuten vor dem Ende des ersten Abschnittes war diese StabilitÃ¤t jedoch wieder Geschichte. Louis Stromberg brachte Filip Stopinski mit einem langen Pass in Szene und Rostocks Nummer 28 hatte keine MÃ¼he, zum 3:1 einzunetzen. Auch beim 4:1 sah die Herforder Hintermannschaft nicht gut aus. In Unterzahl schien man gedanklich bereits in der Kabine zu sein, Ã¼bersah Connor Hannon auf der linken Seite, der zwei Sekunden vor der Pausensirene den nÃ¤chsten Treffer der OstseestÃ¤dter erzielte.

Im zweiten Spielabschnitt arbeitete sich das Herforder Team besser in die Begegnung hinein. Timo Sticha verkÃ¼rzte in der 27. Minute auf 2:4 aus kurzer Entfernung und das Duell wurde nun ausgeglichener. Ein Doppelschlag brachte Rostock dann jedoch endgÃ¼ltig auf die SiegerstraÃŸe. ZunÃ¤chst traf Jesper Ã–hrvall nach einem weiteren langen Pass zum 5:2 in der 35. Minute, 80 Sekunden spÃ¤ter erhÃ¶hte Liam Fraser in einer Ã¤hnlichen Situation auf 6:2. In der 38. Minute verkÃ¼rzte Pavel Avdeev mit seinem ersten Pflichtspieltor fÃ¼r die Ice Dragons auf 3:6.

Im Schlussabschnitt lieÃŸ das hohe Tempo der Begegnung allmÃ¤hlich nach. Beide Teams hatten jedoch immer wieder Phasen, in denen sie sich im Angriffsdrittel festsetzten. Eine solche Situation nutzten die Ostwestfalen in der 50. Minute zum 4:6 durch Marius Garten aus. Herford bemÃ¼hte sich zwar noch einmal den Anschluss herzustellen und brachte in den Schlussminuten zugunsten von TorhÃ¼ter Jakub Urbisch einen weiteren Feldspieler. Connor Hannon machte jedoch in der 58. Minute mit einem EmptyNet-Treffer zum 7:4 endgÃ¼ltig den Deckel auf die Partie.

â€žIch weiÃŸ nicht, was das hier in Rostock fÃ¼r uns ist. Wir steigen aus dem Bus und verschlafen das erste Drittel und haben uns das natÃ¼rlich ganz anders vorgenommen. Die Piranhas haben das sehr gut gemacht und auch immer mehr Selbstvertrauen aufgebaut. Auch wenn wir uns im zweiten und dritten Drittel deutlich gesteigert haben, wurde die Partie im ersten Drittel verschenktâ€œ, so HEV-Chefcoach Henry Thom.

Durch die Niederlage ist Herford in der Tabelle um einen Platz abgerutscht und wurde von Rostock eingeholt. Da zeitgleich Erfurt zuhause gegen Hamm mit 2:3 unterlag, ist der Abstand auf Platz 8 mit drei Punkten unverÃ¤ndert geblieben.

In der Sonntagsbegegnung kommt es nun fÃ¼r die Ice Dragons zum direkten Duell mit den Black Dragons Erfurt. Aufgrund der Tabellensituation handelt es sich ab 18.30 Uhr in der imos Eishalle â€žIm Kleinen Feldeâ€œ um das bislang wichtigste Spiel des HEV in dieser Saison. Tickets fÃ¼r die Partie gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr Ã¶ffnet. Die Begegnungen der Oberliga werden zudem live auf www.sprade.tv Ã¼bertragen.

