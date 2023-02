Ice Dragons erzwingen Showdown

Herford. (PM HEV) Echtes Endspiel am Freitag!!! Der Herforder Eishockey Verein siegt in der Oberliga Nord bei den Moskitos Essen mit 7:4 (2:2/1:1/4:1) und...

Herford. (PM HEV) Echtes Endspiel am Freitag!!! Der Herforder Eishockey Verein siegt in der Oberliga Nord bei den Moskitos Essen mit 7:4 (2:2/1:1/4:1) und erzwingt somit einen echten Showdown um die PrePlayOffs in heimischer Halle am kommenden Freitag gegen Hamburg.

Mehrfach mussten sich die Ice Dragons am Sonntagabend in Geduld üben. So entschieden die Ostwestfalen die Begegnung im Eisstadion Essen-West nach Rückstand erst in den letzten zehn Minuten für sich und bangten dann am Bildschirm, was bei der Begegnung Hamm gegen die Hannover Scorpions geschehen würde. Mit dem 4:3-Sieg der Scorpions, der erst 30 Sekunden vor Ende der Begegnung vom neuen Oberliga Nord-Meister erreicht wurde, öffnet sich doch noch einmal für die Herforder die PrePlayOff-Tür.

Das erste Drittel bot sofort Chancen auf beiden Seiten. In der 7. Minute eröffnete André Gerartz den Torreigen mit dem 1:0, das Essen jedoch in Überzahl durch Henry Martens in der 9. Minute wieder ausglich. Keine 90 Sekunden später schlug André Gerartz per Abstauber ein zweites Mal zu, doch erneut sollte ein PowerPlay für den Ausgleich der Gastgeber sorgen. Mitch Bruijsten traf zum 2:2, das auch zum ersten Wechsel Bestand haben sollte.

Im zweiten Durchgang erwischte Essen den besseren Start und ging in der 21. Minute durch Marc Zajic erstmals in Führung. Die Moskitos drängten nun auf den nächsten Treffer und mehrfach hielt Herfords Goalie Justin Schrörs sein Team im Spiel. Erst in den letzten Minuten vor der Pause wurde das Spiel der Ice Dragons wieder stabiler und André Gerartz gelang in der 39. Minute mit seinem dritten Treffer noch der Ausgleich vor dem Schlussabschnitt.

Wieder legten die Gastgeber zum 4:3 vor, als Robin Slanina in der 48. Minute einen Penalty nutzte. Doch Herford zeigte Moral, ließ die Köpfe nicht hängen, sondern setzte zum Schlussspurt an. Rustams Begovs, der einmal mehr ein ganz starkes Spiel zeigte, traf zum 4:4-Ausgleich in der 49. Minute und als Logan DeNoble nur 20 Sekunden später zur 5:4-Führung einnetzte, brachte er seine Mannschaft auf die Siegerstraße. André Gerartz sorgte in der 55. Minute mit seinem vierten Treffer für die Vorentscheidung und schließlich machte Gleb Berezovskij zwei Minuten vor dem Ende den Deckel drauf.

„Wir wussten, dass wir heute Geduld brauchen. Das erste Drittel ist ok, das zweite Drittel geht deutlich an Essen, im dritten Drittel steigern wir uns aber. Nun freuen wir uns auf Freitag“, schaute Chefcoach Milan Vanek bereits nach vorne.

Herford ist mit nunmehr 62 Punkten bis auf einen Zähler an die Hammer Eisbären herangerückt, die noch gegen Krefeld und in Duisburg spielen. Auch die Black Dragons Erfurt sind sogar noch einmal in Reichweite gerückt, haben derzeit noch 3 Punkte bei fast identischer Tordifferenz Vorsprung auf Herford und spielen noch gegen Herne und in Tilburg. So benötigen die Ice Dragons in ihrem letzten Hauptrundenspiel gegen die Crocodiles Hamburg einen Sieg nach regulärer Spielzeit, um die Konkurrenten mächtig unter Druck zu setzen und vielleicht doch noch das Wunder zu schaffen und in die PrePlayOffs einziehen. In jedem Fall hat Herford bereits jetzt einen eigenen Punkterekord in der Oberliga aufgestellt und trotz zwischenzeitlicher Kritik in der Rückrunde mehr Punkte eingefahren, als in der sehr ordentlichen Hinrunde.

Tickets für den Showdown gegen die Crocodiles Hamburg (Freitag um 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“) gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen jetzt bereits aufgrund des zu erwartenden Zuschaueraufkommens dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen. Sollten noch Karten vorhanden sein, öffnet mit Beginn des Einlasses um 19.30 Uhr eine Abendkasse.

Tore:

0:1 06:44 André Gerartz (Dennis König / Gleb Berezovskij)

1:1 08:58 Henry Martens (Devon Daniels / Alexey Dmitriew) PP1

1:2 10:14 André Gerartz (Gleb Berezovskij / Marius Garten)

2:2 15:26 Mitch Bruijsten (Kevin Bruijsten / Devon Daniels) PP1

3:2 20:58 Marc Zajic (Enrico Saccomani / Fabio Frick)

3:3 38:01 André Gerartz (Rustams Begovs / Gleb Berezovskij)

4:3 47:29 Robin Slanina PS

4:4 48:57 Rustams Begovs (Marius Garten / André Gerartz)

4:5 49:21 Logan DeNoble (Jonas Gerstung / Dennis König)

4:6 54:35 André Gerartz (Rustams Begovs / Marius Garten) PP1

4:7 57:59 Gleb Berezovskij (Rustams Begovs / Quirin Stocker) EN

Strafen:

Zuschauer:

491

5395 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München