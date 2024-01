Ice Dragons erstmals mit Sieg in Halle

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Das nächste Ausrufezeichen und beste Werbung in eigener Sache – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord...

Herford. (PM HEV) Das nächste Ausrufezeichen und beste Werbung in eigener Sache – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord erstmals ein Auswärtsspiel bei den Saale Bulls Halle gewonnen.

Beim 4:2 (1:1/2:0/1:1)-Erfolg zeigten sich die Ice Dragons erneut als sehr unangenehmer Gegner und Spielverderber, der den Favoriten verdient in die Schranken wies.

Von Beginn an gelang es dem HEV, den Saale Bulls viel Arbeit aufzudrücken. Die Ostwestfalen standen kompakt in der Defensive und ließen die Gastgeber nur selten in die gefährliche Zone unmittelbar vor dem Tor kommen. Zwar gab es ein leichtes Plus in Sachen Schussquantität für die Hallenser, jedoch waren die Angriffe der Herforder deutlich gefährlicher. In der 6. Minute eröffnete Emil Lessard-Aydin im Nachschuss den Torreigen und brachte die Gäste in Führung. In Überzahl glichen die Hallenser jedoch in der 9. Minute durch Brett Perlini zum 1:1 aus, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Im zweiten Drittel erarbeiteten sich die Ice Dragons immer mehr ein Übergewicht, während die Saale Bulls weiterhin an der Herforder Defensive scheiterten. So war das 2:1 in der 28. Minute für die Ostwestfalen durch Anton Seidel fast die logische Folge. Doch es sollte für Herford noch besser kommen. Rudolfs Maslovskis netzte in der 30. Minute zum 3:1 ein und stellte die Gastgeber somit vor eine schwierige Aufgabe für das Schlussdrittel.

Halle mühte sich zwar, wurde von der HEV-Defensive jedoch weiterhin gut kontrolliert. Minute um Minute verstrich und Herford kämpfte weiterhin um jeden Zentimeter Eis. In der 57. Minute gelang den Gastgebern dann doch noch der Anschlusstreffer, als Georgiy Saakyan auf 2:3 verkürzte. Die Saale Bulls warfen nun alles nach vorne, nahmen den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers aus dem Gehäuse, kamen jedoch nicht mehr zum Ausgleich. Als Niklas Hildebrand rund eine Minute vor der Schlusssirene zum 4:2 ins verwaiste einschoss, war die Entscheidung gefallen und Herford durfte den ersten Sieg im Jahr 2024 feiern.

„Es ist uns heute gelungen, über die kompletten 60 Minuten unseren Plan zu verfolgen. Wir haben keine gravierenden Fehler gemacht und nicht viele gefährliche Situationen zugelassen. Nun nehmen wir das Spiel gegen Duisburg in Angriff“, so Headcoach Risto Kurkinen im Anschluss an die Begegnung.

In der Sonntagsbegegnung hat das Herforder Team ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ gegen den Tabellenelften Duisburg die Gelegenheit erstmals in dieser Saison mehr als drei Punkte an einem Wochenende zu holen und gleichzeitig den Abstand auf den Gegner zu verkürzen.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gegen die Füchse Duisburg gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr zudem eine Abendkasse.

Tore:

0:1 05:07 Emil Lessard-Aydin (Jonas Gerstung / Rudolfs Maslovskis)

1:1 08:01 Brett Perlini (Thomas Merl / Léon Fern) PP1

1:2 27:44 Anton Seidel (Logan DeNoble / Niklas Müller)

1:3 29:41 Petr Gulda (Dennis König / Rudolfs Maslovskis) Achtung Fehler im offiziellen Spielbericht, Rudolfs Maslovskis war der Torschütze, Petr Gulda der zweite Vorlagengeber

2:3 56:33 Georgiy Saakyan

2:4 Niklas Hildebrand (Petr Gulda / Logan DeNoble) EN

Strafen:

Halle 4 Minuten

Herford 8 Minuten

Zuschauer: 1327