Ice Dragons erkämpfen sich wichtigen Sieg gegen Erfurt

Herford. (PM HEV) Der Kampf um die PlayOff-Teilnahme wird in der Zwischenrunde der Oberliga Nord immer spannender.

Der Herforder Eishockey Verein gewann das wichtige Heimspiel gegen die TecArt Black Dragons Erfurt mit 3:2 (2:1/1:0/0:1), hat sich in der Tabelle wieder auf Platz 4 verbessert und liegt fünf Spieltage vor Ende nur noch einen einzigen Zähler hinter der PlayOff-Zone. 60 Minuten lang kämpften die Ice Dragons, mussten alles auf dem Eis lassen und siegten am Ende glücklich, aber nicht unverdient.

Das Spiel war gerade einmal 40 Sekunden alt, da durften die ostwestfälischen Fans erstmals in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ jubeln. Ryley Lindgren brachte seinen Sturmpartner Jackson Pierson sehenswert in Szene und Herfords Nummer 11, der wie in den vergangenen Wochen Doppelschichten in zwei Sturmreihen leistete, ließ Erfurts Torhüter Patrick Glatzel keine Abwehrchance. In den folgenden Minuten versuchte Erfurt schnell zum Ausgleich zu kommen, doch erneut schlug der HEV zu. Eine Kontersituation vollendete Ryley Lindgren in der 7. Minute zum 2:0. Erfurt gab jedoch zügig eine Antwort, als Nils Herzog einen Schuss von Jonas Gerstung zum 1:2 in der 9. Minute abfälschte. Nach den torreichen Anfangsminuten beruhigte sich nun das Spielgeschehen ein wenig und beide Defensivreihen hatten bis zum ersten Seitenwechsel alles im Griff.

Im Mittelabschnitt erhöhte erneut Jackson Pierson unmittelbar nach Ablauf einer eigenen Powerplaysituation in der 25. Minute auf 3:1. Das Duell wurde nun deutlich körperbetonter und so rückten die Specialteams ein wenig in den Vordergrund. In der 35. Minute musste Herford eine „3 gegen 5“-Unterzahl überstehen, meisterte diese brenzlige Situation jedoch erfolgreich.

Im Schlussabschnitt erhöhte Erfurt den Druck und Herfords Torhüter Jakub Urbisch musste mehrmals sein ganzes Können aufbieten, um die 2-Tore-Führung der Gastgeber zu halten. 6 Minuten vor der Schlusssirene war jedoch auch er machtlos. Eine Kontersituation schloss Santeri Haarala zum 2:3 ab und so wurden die Schlussminuten noch einmal äußerst spannend. Erfurt warf nun alles nach vorne, scheiterte jedoch immer wieder an Jakub Urbisch, der auch mit der letzten Glanzparade eine Sekunde vor Ende der Begegnung, den Sieg der Ice Dragons festhielt.

Herfords Cheftrainer Henry Thom zeigte sich nach der Begegnung zufrieden: „Im Moment werden wirklich keine Schönheitspreise verliehen und es geht einzig und alleine um das Ergebnis. Natürlich bin ich froh, dass wir heute gewonnen haben. Vor einigen Wochen habe ich in viele verdutzte Gesichter geschaut, wenn ich von den PlayOffs gesprochen habe. Wir haben als Mannschaft aber immer daran geglaubt und sind nun ganz nah herangerückt. Mittlerweile schaue ich auch wieder in deutlich optimistischere Gesichter.“

Im nächsten Heimspiel am kommenden Freitag wartet das nächste Endspiel auf die ostwestfälischen Eishockeyfans. Ab 20.30 Uhr sind die Herne Miners zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ und die Jagd auf den PlayOff-Platz geht weiter. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die ab 19.30 Uhr öffnet.

Tore:

1:0 00:40 Jackson Pierson (Ryley Lindgren / Matyas Kovacs)

2:0 06:39 Ryley Lindgren (Philip Woltmann / Jackson Pierson)

2:1 08:32 Nils Herzog (Jonas Gerstung / Louis Postel)

3:1 24:59 Jackson Pierson (Sebastian Moberg)

3:2 53:52 Santeri Haarala (Christopher Seto / Maurice Keil)

Strafen:

Herford 10 Minuten

Erfurt 6 Minuten

Zuschauer:

775

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027