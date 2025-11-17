Ice Dragons erkämpfen sich den Erfolg

Herford. (PM HEV) Gearbeitet, gekämpft, gewonnen – der Herforder Eishockey Verein ist nach einer zweiwöchigen Länderspielpause erfolgreich in der Oberliga Nord zurückgekehrt.

In einer spannenden Auseinandersetzung besiegten die Ice Dragons die Gäste von den Salle Bulls Halle in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ knapp mit 2:1 SO (1:0/0:1/0:0/0:0/1:0) nach Penaltyschießen. Der HEV, der auf Kapitän Marius Garten verzichten musste, dafür aber wieder auf die zuletzt verletzten Sebastian Moberg und Timo Sticha zurückgreifen konnte, agierte in der Defensive deutlich strukturierter als in den vorherigen verlorenen Spielen und überzeugte durch sehr viel Kampfgeist und einem erneut sehr starken Jakub Urbisch im Tor der Ostwestfalen.

Von Beginn an übernahmen die Saale Bulls das Kommando auf dem Eis und forderte die Herforder Verteidigung. Die Ice Dragons standen jedoch gut, arbeiteten intensiv und lauerten auf sich bietende Gelegenheiten. Nach der ersten PowerBreak und einer mehrminütigen Unterbrechung aufgrund einer Eisreparatur, fand der HEV schneller in den Rhythmus. Nach Vorarbeit von David Makutzki traf Dennis Sticha in der 13. Minute aus sehr spitzem Winkel zum 1:0 für die Gastgeber. Halle reagierte sofort, erhöhte nun den Druck und setzte sich im Drittel der Gastgeber fest. Die Ostwestfalen blockten mehrere gefährliche Schüsse und hatten zudem mit Jakub Urbisch wieder einen sehr starken Rückhalt im Tor. So blieb es bis zur ersten Pausensirene bei der knappen 1:0-Führung.

Im zweiten Spielabschnitt nutzten die Gäste aus Sachsen-Anhalt dann schnell eine Überzahlsituation. Der ehemalige Herforder Sebastian Christmann netzte aus wenigen Metern Entfernung in der 23. Minute zum 1:1 ein. Halle versuchte nun die Begegnung immer mehr an sich zu reißen, ließ die Scheibe laufen und drängte die Ice Dragons nun massiv in die Defensive. Doch Herford hielt dem Druck stand, arbeitete weiterhin diszipliniert und lauerte auf die wenigen Gelegenheiten, sich zu befreien. Zweimal entstanden aus diesen Kontersituationen gefährliche Torgelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben.

So ging es mit dem Zwischenstand von 1:1 in das letzte Drittel, in dem sich die Spielanteile wieder etwas ausgeglichener verteilten. Während Halle weiterhin das offensivere Team blieb, gelang es dem HEV sich wieder mehr zu befreien. Die Schlussminuten gehörten dann jedoch wieder den Hallensern und Herford musste noch einmal viel investieren, um das Unentschieden und somit den Punktgewinn in die Verlängerung zu retten. Zweimal rettete der Pfosten, mehrfach die Verteidigung inklusive Schlussmann.

Bei einer der letzten Defensivaktionen der regulären Spielzeit kassierten die Ice Dragons eine Strafzeit, womit die Overtime zunächst in Unterzahl begonnen werden musste. Herford warf sich weiterhin in jeden Schuss, überstand das Powerplay der Gäste schadlos und hatte durch Ryley Lindgren wenige Sekunden vor Ablauf der Verlängerung noch einmal eine große Gelegenheit auf den Siegtreffer.

Im Penaltyschießen lag Halle zunächst in Front, doch ausgerechnet Ryley Lindgren, der kurz zuvor noch mit einem Alleingang in der Overtime gescheitert war, wurde nun zum Matchwinner. Mit dem letzten regulären Penalty glich er zunächst aus und sorgte nur wenig später mit seinem zweiten Penalty-Treffer für den umjubelten Sieg und wertvollen Zusatzzähler der Ice Dragons.

HEV-Chefcoach Henry Thom lobte auf der abschließenden Pressekonferenz sein Team: „Unsere Einstellung war heute sehr gut. Wir haben sehr hart gearbeitet und haben viele Schüsse geblockt. Es ist uns gelungen, den Gegner von den Nachschüssen wegzuhalten und zudem hat Jakub Urbisch einen guten Job gemacht. Penaltyschießen ist dann immer ein wenig Lotterie, aber für uns war der Zusatzpunkt heute sehr wichtig.“ Zwar bleibt der Herforder Eishockey Verein auf Tabellenplatz 11, verbesserte jedoch das eigene Punktekonto und den Punkteschnitt vor den beiden folgenden schwierigen Aufgaben beim Tabellenführer Hannover Indians (Freitag) sowie gegen die Hannover Scorpions (Sonntag).

Für die Begegnung gegen die Skorpione (Sonntag, 18.30 Uhr imos Eishalle „Im Kleinen Felde“) empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins bereits jetzt dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de .

Tore:

1:0 12:43 Dennis Sticha (David Makuzki / Leon Köhler)

1:1 22:13 Sebastian Christmann (Elvijs Biezais / Thomas Merl)

2:1 65:00 Ryley Lindgren PS

Strafen:

Herford 8 Minuten

Halle 6 Minuten

Zuschauer:

738

