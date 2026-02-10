Ice Dragons docken sich an die PlayOff-Zone an

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein bleibt in der Zwischenrunde der Oberliga Nord weiterhin ohne Verlustpunkt.

Gegen die Icefighters Leipzig gewannen die Ostwestfalen mit 5:3 (0:0/2:2/3:1) und haben den Abstand auf die PlayOff-Zone auf drei Punkte verkürzt. Außerdem gelang es den Ice Dragons, das Team aus Sachsen mit in das knappe Rennen um die begehrten Plätze hineinzuziehen, nachdem Leipzig vor einigen Spieltag bereits als sicherer Teilnehmer für das Saisonfinale gegen die Südligisten galt. Herfords Stürmer Ryley Lindgren gelang mit drei Treffern erneut ein Hattrick und setzte das i-Tüpfelchen auf eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Von Beginn an entwickelte sich in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ein intensives und abwechslungsreiches Duell mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. HEV-Torhüter Jakub Urbisch bewies einmal mehr sein Können und entschärfte mehrfach brenzlige Situationen. Da auch die Defensive der Icefighters sicher stand, ging es torlos in die erste Pause.

Im zweiten Durchgang dauerte es dann jedoch nicht lange bis zum ersten Treffer. Jan-Luca Schumacher nutzte in der 25. Minute eine Überzahl und netzte zum 1:0 für die Gäste ein. Im zweiten Teil des Mitteldrittels ging es dann Schlag auf Schlag. David Makuzki traf in der 34. Minute zum 1:1-Ausgleich für die Hausherren in einer weiteren Powerplay-Situation, doch keine 90 Sekunden später brachte Chad Bassen die Leipziger wieder in Führung. Noch vor dem letzten Seitenwechsel sorgte Ryley Lindgren für das 2:2 (37.) und in der Pause war erst einmal Durchschnaufen angesagt.

Im letzten Drittel entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch, in dem Ryley Lindgren das wichtige Tor zum 3:2 in Überzahl gelang (50.). Leipzig rannte nun dem Rückstand hinterher, während Herford aufmerksam in der Defensive verteidigte. Rund drei Minuten vor dem Ende brachten die Icefighters für Torhüter Konstantin Kessler einen weiteren Feldspieler und warfen endgültig alles nach vorne. Wie schon in den vergangenen Begegnungen war wieder Ryley Lindgren zur Stelle und sorgte für das beruhigende 4:2 in der 58. Minute per EmptyNet-Goal. Zwar verkürzte Leipzig 10 Sekunden vor dem Ende noch einmal durch Darek Hejcman auf 4:3, doch postwendend sorgte Yannis Walch für den 5:3-Endstand mit einem weiteren Treffer ins leere Tor.

„Es war ein unheimlich schwieriges Spiel mit vielen Zweikämpfen. Leipzig hat sehr viel Druck gemacht, doch je länger das Spiel lief, desto besser haben wir es gelöst. Es war ein sehr knappes Spiel, das in beide Richtungen gehen konnte. Ich bin mit der Arbeitseinstellung meines Teams sehr zufrieden“, äußerte sich HEC-Chefcoach Henry Thom im Anschluss an die Begegnung.

Am kommenden Wochenende gehen die Endspielwochen für die Ice Dragons weiter. Am Freitag ist man um 20.00 Uhr zu Gast bei den Rostock Piranhas, am Sonntag folgt um 18.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ das wichtige Duell mit den TecArt Black Dragons Erfurt. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet.

Tore:

0:1 24:35 Jan-Luca Schumacher (Johan Eriksson / Lukas Vantuch) PP1

1:1 33:50 David Makuzki (Marius Garten / Philip Woltmann) PP1

1:2 35:12 Chad Bassen (Fredrik Alasaari / Malte Barthold)

2:2 36:26 Ryley Lindgren (Sebastian Moberg / Philip Woltmann)

3:2 49:52 Ryley Lindgren (Jannis Kälble / Marius Garten) PP1

4:2 57:46 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Philip Woltmann) EN

4:3 59:50 Darek Hejcman (Johan Eriksson / Jan-Luca Schumacher)

5:3 59:56 Yannis Walch (David Makuzki)

Strafen:

Herford 12 Minuten + 5 Minuten Timo Sticha

Leipzig 12 Minuten + 5 Minuten Vincent Hessler

Zuschauer: 757