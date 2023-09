Ice Dragons chancenlos in Hannover

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat sein Testspiel bei den Hannover Scorpions deutlich mit 0:6 (0:1/0:3/0:2) verloren. Zwar zeigten die...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat sein Testspiel bei den Hannover Scorpions deutlich mit 0:6 (0:1/0:3/0:2) verloren.

Zwar zeigten die Ice Dragons ein ansehnliches erstes Drittel, gerieten dann im zweiten Durchgang jedoch mit 0:4 ins Hintertreffen und waren letztlich chancenlos.

Bis zur 8. Minute hielten sich die Ostwestfalen schadlos, bevor Pascal Aquin den Torreigen für die Gastgeber eröffnete. Herford hielt jedoch im weiteren Verlauf des ersten Drittels gut mit, wodurch mit einem knappen Rückstand das erste Mal die Seiten gewechselt wurden.

Anders dann der zweite Spielabschnitt, in dem Hannover konsequent die Chancen nutzte. In der 25. Minute erhöhte André Reiß zunächst auf 2:0, Justin Kirsch schraubte das Ergebnis per Doppelschlag bis zur Pausensirene auf 4:0 (34./36.), womit die Vorentscheidung gefallen war.

Im letzten Drittel bemühten sich die Ice Dragons um eine Ergebnisverbesserung, doch erneut trafen lediglich die Gastgeber. Zachary Dybowski traf in der 47. Minute zunächst zum 5:0, Allan McPherson sorgte in der 50. Minute für den 6:0-Endstand.

Insgesamt zeigte sich der HEV zu harmlos in der Offensive und wird sich für das Rückspiel in der Sonntagsbegegnung in heimischer Halle steigern müssen, will man die Hannover Scorpions ärgern.

Das Spiel beginnt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ um 18.00 Uhr. Tickets sind online bis zwei Stunden vor Beginn der Begegnung unter www.scantickets.de erhältlich. Zudem öffnet eine Abendkasse ab 17.00 Uhr mit Beginn des Einlasses. Außerdem wird das Spiel live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 07:31 Pascal Aquin (Dylan Wruck/Robin Thomson)

2:0 24:03 André Reiß (Allan McPherson/Steven Raabe)

3:0 33:18 Justin Kirsch (Allan McPherson/André Reiß)

4:0 35:17 Justin Kirsch (André Reiß/Allan McPherson)

5:0 46:36 Zachary Dybowski (Allan McPherson/Justin Kirsch)

6:0 49:41 Allan McPherson (Justin Kirsch/Alexander Heinrich)

Strafen:

Hannover 4 Minuten

Herford 4 Minuten

Zuschauer: 505

