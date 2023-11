Ice Dragons chancenlos gegen Scorpions

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord eine 2:9 (0:2/0:4/2:3)-Niederlage gegen den neuen Tabellenführer Hannover Scorpions einstecken....

Zwar gelang es den Ice Dragons nicht, den Topfavoriten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, dennoch versuchte das stark dezimierte Herforder Team gegenzuhalten und wurde von den heimischen Fans nach der Begegnung mit Applaus verabschiedet.

„Ich hatte erst wenig Zeit die Spieler und das Team kennenzulernen. Wir haben die ersten beiden gemeinsamen Trainingseinheiten absolviert und die Begegnung heute war auch eine Gelegenheit, um zu sehen, wo wir Änderungen vornehmen müssen. Ich habe heute einige Dinge gesehen, die bereits ganz ordentlich funktioniert haben, aber natürlich gibt es sehr viel, was wir verbessern müssen“, so der neue Headcoach Risto Kurkinen unmittelbar nach der Begegnung.

Ohne die verletzten Dominik Patocka, Logan DeNoble, Marius Garten und Marcnel Bathe, sowie die erkrankten Niklas Müller und Niklas Hildebrand waren die Rollen im Vorfeld klar verteilt. Zwar traten auch die Hannover Scorpions mit lediglich 14 Feldspielern an, jedoch ist die Qualität dieser Akteure hinlänglich bekannt. Die Ice Dragons zeigten ein ordentliches Auftaktdrittel, wurden von den Gästen früh in die Defensive gedrängt, standen jedoch kompakt. Ein Doppelschlag in der 11. und 12. Minute sorgte dann jedoch für die Führung der Niedersachsen. Zunächst traf Allan McPherson, dann legte Patrick Klöpper zum 2:0, mit dem erstmals die Seiten gewechselt wurden, nach.

Auch im zweiten Drittel begann Herford engagiert und versuchte zu verkürzen. Doch zwischen der 29. und 35. Minute wurden die Gastgeber förmlich überrollt. Justin Kirsch erhöhte zunächst in Unterzahl auf 3:0 (29.) und sorgte in der 31. Minute selbst auch für das 4:0. Louis Trattner ließ das 5:0 in der 33. Minute folgen, Christoph Kabitzky erhöhte noch vor der letzten Drittelpause gar auf 6:0.

Kabitzky war es dann auch, der in der 42. Minute erneut zuschlug und das Ergebnis auf 7:0 schraubte. Doch das Herforder Team wollte sich vor über 900 Zuschauern nicht kampflos ergeben und arbeitete unter der Anfeuerung der heimischen Fans weiter. Rustams Begovs gelang in der 43. Minute der erste Treffer, Allan McPherson antwortete in der 54. Minute mit dem 8:1 für die Scorpions. Nur eine Minute später verkürzte Rudolfs Maslovskis auf 2:8, bevor erneut Christoph Kabitzky in der 58. Minute für den Schlusspunkt zum 9:2 sorgte.

Kassierten die Ice Dragons in den vergangenen Spielen häufig Strafzeiten, so blieb man gegen die Hannover Scorpions diszipliniert und komplett ohne eine einzige Strafminute. „Wir benötigen für unser Spiel eine gewisse Disziplin, dürfen uns möglichst nicht selbst unnötig schwächen. Wir müssen uns Stück für Stück eine Struktur erarbeiten, das wird jedoch einige Trainingseinheiten und Spiele brauchen. Aber wir wollen uns beim nächsten Spiel in Essen so gut es geht verkaufen und natürlich auch, wenn möglich, etwas mitnehmen“, so Risto Kurkinen mit Blick auf die nächste Begegnung bei den Moskitos Essen.

Tore:

0:1 10:08 Allan McPherson (Pascal Aquin / Christoph Kabitzky)

0:2 11:30 Patrick Klöpper (Christoph Kabitzky / Marcus Götz)

0:3 28:40 Justin Kirsch (Allan McPherson) SH1

0:4 30:35 Justin Kirsch (Dylon Wruck / Zachary Dybowski)

0:5 32:33 Louis Trattner (Brad Snetsinger / Alexander Heinrich)

0:6 34:34 Christoph Kabitzky (Zachary Dybowski / Allan McPherson)

0:7 41:28 Christoph Kabitzky (Marcus Götz / Allan McPherson)

1:7 42:00 Rustams Begovs

1:8 53:32 Allan McPherson (Christoph Kabitzky)

2:8 54:36 Rudolfs Maslovskis (Petr Gulda)

2:9 57:11 Christoph Kabitzky (Allan McPherson / Pascal Aquin)

Strafen:

Herford 0 Minuten

Hannover 8 Minuten

Zuschauer:

912

