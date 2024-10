Ice Dragons chancenlos beim TabellenfÃ¼hrer

Der Herforder Eishockey Verein hat das Gastspiel bei den Hannover Scorpions in der Oberliga Nord deutlich mit 2:7 (0:2/0:2/2:3) verloren. Die Ice Dragons waren...

Der Herforder Eishockey Verein hat das Gastspiel bei den Hannover Scorpions in der Oberliga Nord deutlich mit 2:7 (0:2/0:2/2:3) verloren. Die Ice Dragons waren beim Tabellenführer und Topfavorit weitestgehend chancenlos, agierten zu häufig mit individuellen Fehlern, während Hannover diese gnadenlos und effizient ausnutzte.

In der Anfangsphase gestalteten die Ostwestfalen die Partie noch offen und hatten durchaus Gelegenheiten, selbst in Führung zu gehen. Mit zunehmender Spielzeit setzte sich jedoch die Qualität der Scorpions durch. In der 12. Minute erzielte Brett Cameron die Führung der Niedersachsen durch einen abgefälschten Schuss. Unglücklich für den HEV war dann der Zeitpunkt des zweiten Treffers für Hannover. Unmittelbar vor der ersten Pausensirene arbeitete sich Pascal Aquin ungehindert durch die Defensive der Herforder und schloss zum 2:0 ab.

Ein Blitzstart im Mitteldrittel brachte die Gastgeber dann frühzeitig auf die Siegerstraße. In der 22. Minute traf Allan McPherson zum 3:0, rund 70 Sekunden später erhöhte Michael Knaub auf 4:0. HEV-Coach Henry Thom reagierte und wechselte Torhüter Kieren Vogel für Jakub Urbisch ein. Hannover hielt den Druck zwar weiterhin aufrecht, doch die Ice Dragons stabilisierten sich in der Defensive und ließen bis zum letzten Wechsel keinen weiteren Treffer zu, ohne allerdings selbst viele Offensivakzente zu setzen.

Gleich zum Auftakt des Schlussabschnitts gab es für die Ostwestfalen eine Hiobsbotschaft. Kieren Vogel verletzte sich ohne Einwirkung des Gegners bei einer Abwehraktion und musste das Eis unter Schmerzen verlassen. Somit kehrte Jakub Urbisch in das Gehäuse zurück. Eine kuriose Szene sorgte dann in der 47. Minute für den ersten Herforder Treffer. Bei angezeigter Strafe für den HEV verlies Scorpions-Torhüter Kevin Reich das Eis zugunsten eines weiteren Feldspielers. Im Herforder Verteidigungsdrittel verunglückte dann ein Rückpass des Tabellenführers und der Puck rutschte über das gesamte Spielfeld ins Hannoveraner Tor. Da Marius Garten der letzte Spieler war, der vor der angezeigten Strafe aus Herforder Sicht die Scheibe berührt hatte, wurde ihm der Treffer gutgeschrieben. Hannover geriet jedoch nicht ins Wanken und nutzte die anschließende Überzahlsituation durch Pascal Aquin zum 5:1. In der 54. Minute erhöhte Dylan Wruck für die Gastgeber auf 6:1, bevor Emil Lessard-Aydin zwei Minuten später noch einmal auf 2:6 für Herford verkürzte. Lukas Bender setzte in der 58. Minute schließlich den Schlusspunkt zum 7:2 für die Hannover Scorpions.

Auch Herfords Headcoach erkannte die Überlegenheit der Niedersachsen an: „Wir haben heute verdient verloren. Wir sind ganz ordentlich gestartet, haben dann aber die Qualität der Scorpions nicht mehr richtig in den Griff bekommen. Je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde das Übergewicht.“ In der Tabelle rutschte Herford um einen Rang mit 15 Punkten auf Platz 5 ab, steht somit in der sehr ausgeglichenen Oberliga Nord aber weiterhin in der vorderen Hälfte.

In der Sonntagsbegegnung wartet das nächste Heimspiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Ab 18.30 Uhr kommt es zum ersten HEV-Duell der Saison, wenn der Herner EV Miners zu Gast ist. Aktuell nimmt das Team aus dem Ruhrgebiet den letzten Tabellenplatz ein, setzte mit einem 5:0-Sieg über Duisburg im Freitagsspiel jedoch ein deutliches Ausrufezeichen. Tickets gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet die Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 11:09 Brett Cameron (Michael Knaub / Aaron Reinig)

2:0 19:46 Pascal Aquin (Marcus Götz)

3:0 21:00 Allan McPherson (Justin Kirsch)

4:0 22:13 Michael Knaub (Stephan Tramm / Victor Knaub)

4:1 46:41 Marius Garten

5:1 47:47 Pascal Aquin (Markus Eberhardt / Allan McPherson) PP1

6:1 53:53 Dylan Wruck (Brett Cameron / Justin Kirsch)

6:2 55:53 Emil Lessard Aydin (Brandon Schultz / Ryley Lindgren)

7:2 57:01 Lukas Bender (Markus Eberhardt / Michael Knaub)

Strafen:

Hannover 8 Minuten

Herford 4 Minuten

Zuschauer: 1304