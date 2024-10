Ice Dragons bleiben in Tilburg ohne Punkt

Herford. (PM HEV) Zu viel Energieverlust – für den Herforder Eishockey Verein bleiben die Tilburg Trappers weiterhin eine unüberwindbare Hürde in der Oberliga Nord....

Herford. (PM HEV) Zu viel Energieverlust – für den Herforder Eishockey Verein bleiben die Tilburg Trappers weiterhin eine unüberwindbare Hürde in der Oberliga Nord. Bei der 1:4-(0:1/0:1/1:2)-Niederlage verkauften sich die Ice Dragons zwar gut, unterlagen am Ende jedoch deutlich.

Über 2200 Zuschauer sahen im ersten Drittel zunächst eine ausgeglichene Partie mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Mehrfach hatte Herford den Führungstreffer auf dem Schläger, scheiterte jedoch immer wieder am gut aufgelegten Cedrick Andree im Tor der Trappers. Auf der anderen Seite hielt auch Kieren Vogel seinen Kasten sauber, so dass die Anfangsphase ohne Tor blieb. In der 14. Minute nutzte Tilburg dann im „4auf4“ einen Fehler in der Verteidigung und erzielte durch Kilian Van Gorp das 1:0, mit dem auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Gastgeber dann das Tempo und den Druck auf das HEV-Tor. Dank einer guten Defensivarbeit der Ostwestfalen, gelang Tilburg zunächst jedoch kein weiterer Treffer. Doch ausgerechnet nach Ablauf einer Unterzahlsituation auf Seiten der Herforder, schlugen die Trappers erneut zu und Kobe Roth erhöhte kurz vor der letzten Pausensirene in der 38. Minute auf 2:0.

Im Schlussdrittel hielten die Niederländer den Druck weiterhin aufrecht und suchten nun die Entscheidung. Nach dem 3:0 durch Phillip Marinaccio (46.) und dem 4:0 durch Marvin Timmer (52.) waren die letzten Zweifel am Tilburger Sieg beseitigt und den Ice Dragons drohte doch noch eine deutliche Niederlage. Obwohl man den HEV-Akteuren nun immer mehr das kräftezehrende Derby vom vergangenen Freitag anmerkte, kämpften sie weiter, warfen sich in jeden Schuss und belohnten sich in der Schlussminute noch mit dem Ehrentreffer zum 1:4 durch Dennis König.

„Wir haben in den ersten 10 bis 12 Minuten einen sehr guten Start hingelegt und waren ein ebenbürtiges Team. Nach dem 1:0 von Tilburg fanden die Trappers dann aber immer besser ins Spiel und haben das Kommando übernommen. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Energie ging bei uns verloren und man hat das intensive Spiel vom Freitag gemerkt. Die Mannschaft hat trotz der Entscheidung nach dem 4:0 weiterhin alles versucht, hat sich gegenseitig unterstützt und sich in jeden Schuss hineingeworfen, das nehmen wir positiv mit. Der Treffer zum 1:4 war somit verdient. Hervorheben möchte ich heute Kieren Vogel. Er hat heute das erste Spiel in der Hauptrunde für uns im Tor gemacht und er hat uns sehr lange mit seinen Paraden im Spiel gehalten“, analysierte Headcoach Henry Thom im Anschluss an die Begegnung.

Mit neun Punkten aus sechs Spielen darf der Herforder Eishockey Verein mit dem Start in dieser Saison zufrieden sein. Am Freitag folgt für die Ice Dragons ab 20.00 Uhr das schwierige Auswärtsspiel bei den Saale Bulls Halle, bevor am Sonntag das nächste Heimspiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf dem Programm steht. Ab 18.30 Uhr sind dann die Füchse Duisburg zu Gast und auf die Zuschauer wartet das nächste mit Spannung erwartete Heimspielhighlight. Tickets für das Spiel gegen die Füchse gibt es bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Eine Abendkasse öffnet mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr, aufgrund der gut angelaufenen Ticketnachfrage, wird von den HEV-Verantwortlichen wieder die Nutzung des Kartenvorverkaufs empfohlen.

Tore:

1:0 13:23 Kilian Van Gorp (Reno De Hondt)

2:0 37:41 Kobe Roth (Reno De Hondt / Giovanni Vogelaar)

3:0 45:43 Phillip Marinaccio / D´Artagnan Joly / Jay Huisman)

4:0 51:10 Marvin Timmer (Alexei Loginov)

4:1 59:37 Dennis König (Emil Lessard Aydin / Dennis Sticha)

Strafen:

Tilburg 8 Minuten

Herford 6 Minuten

Zuschauer: 2233