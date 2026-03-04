Ice Dragons beenden Zwischenrunde mit Niederlage gegen Hamm

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Zwischenrunde der Oberliga Nord mit einer 4:5 (2:2/1:2/1:1)-Derbyniederlage gegen die Hammer Eisbären abgeschlossen.

Vor 910 Zuschauern gab es in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ von beiden Teams noch einmal ein unterhaltsames und torreiches Duell, im Vordergrund stand jedoch bei den Zuschauern die Vorfreude auf die PlayOffs, die am Sonntag beginnen. Bereits zuvor standen die Eisbären und die Ice Dragons als PlayOff-Teilnehmer fest und das 50. Saisonspiel hatte keinen Einfluss mehr auf die Tabelle für die Derbykontrahenten.

Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles, aber fast körperloses Spiel, bei dem die Akteure teilweise ungewohnt viel Raum hatten. Der Start gehörte eindeutig den Gastgebern. Philip Woltmann tauchte in der 2. Minute ungehindert vor dem Hammer Tor auf und vollendete zum 1:0. Ähnlich frei durfte auch Sebastian Moberg zwei Minuten später agieren und erhöhte auf 2:0. In der 10. Minute brachten sich dann die Gäste auf das Scoreboard. Fabio Frick arbeitete sich durch die Herforder Hintermannschaft und ließ Kieren Vogel im Tor des HEV keine Abwehrchance. Noch vor dem ersten Seitenwechsel glich Gianluca Balla zum 2:2 aus und hatte bei seinem Torschuss ebenfalls viel Zeit zur Verwertung (18.).

Im Mittelabschnitt brachte Pontus Wernerson Libäck die Gäste in der 24. Minute erstmals in Führung. Sehenswert dann der Ausgleich für die Ostwestfalen in der 29. Minute. Jackson Pierson setzte Philip Woltmann in einer Kontersituation glänzend in Szene und Herfords Nummer 18 erzielte seinen zweiten Treffer zum 3:3. Eine Minute später folgte dann die nächste Kontersituation, dieses Mal auf der anderen Seite. Thomas Zuravlev passte auf Sturmpartner Dominik Lascheit, der zur 4:3-Führung für die Gäste einnetzte.

Im Schlussdrittel sorgte Jackson Pierson in der 41. Minute für den schnellen 4:4-Ausgleich. In der 44. Minute kam es dann zur einzigen Szene, in der die Schiedsrichter intensiv gefordert wurden. Pavel Avdeev krachte mit seinem Gegenspieler zusammen und erhielt eine 5-Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe, womit er automatisch mindestens ein Spiel gesperrt sein wird. Das folgende Powerplay der Gäste blieb ungenutzt, doch Hamm schlug noch einmal in Person von Daniel Reichert in der 56. Minute zum 5:4-Siegtreffer zu.

Herfords Chefcoach Henry Thom analysierte das Spiel auf der abschließenden Pressekonferenz: „Beide Mannschaften wollten offensiv heute ein wenig zaubern. Das liegt Hamm etwas mehr als uns. Wir sind sehr gut gestartet, aber Hamm kam dann mit sehr viel Qualität zurück. Defensiv war das heute über 60 Minuten nicht gut genug. Ärgerlich ist natürlich die große Strafe und wir müssen nun schauen, was dabei rauskommt. Nun freuen wir uns auf die PlayOffs, diese haben sich die Jungs in den vergangenen Wochen einfach durch ihre Leistung verdient.“

Am Sonntag geht es für die Ice Dragons zum ersten PlayOff-Spiel zum Oberliga Süd-Meister nach Deggendorf (18.45 Uhr Spielbeginn), Spiel 2 folgt am Dienstag, den 10. März um 20.00 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Das dritte Aufeinandertreffen ist am Freitag, den 13. März um 20.00 Uhr wieder in Deggendorf. Sollte in der „Best of 5“-Serie danach noch keine Entscheidung gefallen sein, hat der Herforder Eishockey Verein am Sonntag, den 15. März um 18.30 Uhr wieder Heimrecht, ein mögliches Entscheidungsspiel folgt zwei Tage später in Deggendorf. Spätestens nach dem 5. Spiel steht der Viertelfinalteilnehmer fest.

Tickets für das PlayOff-Heimspiel am kommenden Dienstag gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet. Alle PlayOff-Spiele werden live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der hohen Kartenanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

1:0 01:30 Philip Woltmann (Yannis Walch / Jackson Pierson)

2:0 03:17 Sebastian Moberg (Leon Köhler / David Makuzki)

2:1 09:21 Fabio Frick (Leon Schulz / Linus Wernerson Libäck)

2:2 17:42 Gianluca Balla (Til Raab / Jona Dannöhl)

2:3 23:21 Pontus Wernerson Libäck (Linus Wernerson Libäck / Daniel Reichert)

3:3 27:18 Philip Woltmann (Jackson Pierson / Ryley Lindgren)

3:4 28:45 Dominik Lascheit (Thomas Zuravlev / Lars Reuss)

4:4 40:55 Jackson Pierson (Leon Köhler / Marius Garten)

4:5 55:03 Daniel Reichert (Fabio Frick / Linus Wernerson Libäck)

Strafen:

Herford 2 Minuten + 5 Minuten Pavel Avdeev + Spieldauerdisziplinarstrafe Pavel Avdeev

Hamm 2 Minuten

Zuschauer: 910