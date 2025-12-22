Ice Dragons beenden Negativserie

Herford. (PM HEV) Eisdrachenherz wieder im richtigen Takt – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde die Negativserie von zuletzt zehn Niederlagen in Folge beendet und sich mit einem 6:4 (3:3/1:1/2:0)-Auswärtserfolg bei den KSW Icefighters Leipzig zurückgemeldet.

Dabei gelang es den Ice Dragons in einem teilweise wilden Spiel die Gastgeber in einen gewissen Chaosmodus zu versetzen und Fehler in der Defensive der Sachsen sehr effektiv auszunutzen.

Das erste Drittel war nichts für schwache Nerven. Wild ging es auf dem Eis zu und beide Teams geizten nicht mit Toren. In der 5. Minute eröffnete Lukas Vantuch mit seinem Treffer zum 1:0 den Reigen. Nur 20 Sekunden später stand David Makuzki völlig frei vor dem Leipziger Tor und glich zum 1:1 für den HEV aus. In der 8. Minute sorgte Johan Eriksson jedoch wieder für die Führung für die Gastgeber. Im ersten PowerBreak hatte Henry Thom dann 90 Sekunden lang Gelegenheit, sein Team nachzujustieren. Die Ostwestfalen standen nun besser in der Defensive, gestalteten das Spielgeschehen deutlich einfacher und sorgten dafür, dass sich Hektik und Unkonzentriertheiten beim Leipziger Team einschlichen. In der 17. Minute wurde HEV-Verteidiger Sebastian Moberg fast übersehen, der die Scheibe aus kurzer Distanz zum 2:2 über die Torlinie beförderte. Doch Herford schlug noch ein zweites Mal zu und ging noch in derselben Minute durch einen Schuss von Ryley Lindgren mit 3:2 in Führung, woraufhin die Icefighters einen Torhüterwechsel vornahmen. 30 Sekunden vor der Drittelpause war nun wieder Leipzig an der Reihe und glich durch Chad Bassen zum 3:3 aus.

Im zweiten Spielabschnitt ging es sofort wieder mit dem nächsten Treffer weiter. Nils Wegner reagierte schnell auf einen groben Fehler in der Hintermannschaft der Sachsen und brachte den HEV in der 24. Minute wieder in Führung. Erst ab diesem Zeitpunkt beruhigte sich das Spiel so langsam und beide Teams bekamen einen besseren Zugriff auf das Geschehen. Dennoch gelang Daniel Schwamberger mit einem verdeckten Distanzschuss in der 30. Minute der erneute Ausgleich für die Gastgeber und so ging es mit einem 4:4-Zwischenstand in das letzte Drittel.

Gerade einmal eine Minute dauerte es, bis Leipzig sich den nächsten Fehler leistete. Nachdem sich zwei Spieler der Icefighters gegenseitig behinderten, war Ryley Lindgren der Nutznießer, eroberte den Puck und passte auf Leon Köhler, der ungehindert zum 5:4 traf. In der 47. Minute nutzte Jannis Kälble eine Überzahlsituation und erhöhte aus kurzer Entfernung zum 6:4. Spätestens zu diesem Zeitpunkt kam nun immer mehr Souveränität in das Spiel der Ostwestfalen zurück. Der HEV stand nun sicher in der Defensive, ließ nur noch wenige Torgelegenheiten zu und agierte aus einer kompakten Abwehr heraus. Minute um Minute verstrich, doch das Aufbäumen der Gastgeber wollte nicht mehr richtig in Gang kommen. Herford zerstörte mit einem einfachen und effektiven Spiel die Angriffsbemühungen der Icefighters und nahm am Ende verdiente drei Punkte mit auf die Rückreise.

„Ich bin total froh, dass wir die Negativserie endlich beendet haben. Schon der Punktgewinn gegen Tilburg am vergangenen Freitag war sehr wichtig für uns. Nun werden wir Spiel für Spiel weiterarbeiten“, äußerte sich ein zufriedener Henry Thom im Anschluss an die Begegnung. Mit dem Sieg in Leipzig hat der Herforder Eishockey Verein den Abstand auf die Konkurrenz in der unteren Tabellenregion erneut verkürzt. Am Dienstag haben die Ice Dragons die Gelegenheit, seit längerer Zeit den 11. und somit letzten Tabellenplatz zu verlassen. Voraussetzung ist hierfür ein Sieg im Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Rostock Piranhas. Spielbeginn ist um 20.00 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Tickets für dieses wichtige Spiel gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn um 19.00 Uhr öffnet. Aufgrund der Ticketanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

1:0 04:20 Lukas Vantuch (Samuel Mantsch / Daniel Schwamberger)

1:1 04:40 David Makuzki (Marius Garten / Dennis Sticha)

2:1 07:13 Johan Eriksson (Emil Aronsson / Lukas Vantuch)

2:2 16:18 Sebastian Moberg (Leon Köhler / Dennis Sticha)

2:3 16:53 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Sebastian Moberg)

3:3 19:28 Chad Bassen (Fredrik Alasaari / Jan-Luca Schumacher)

3:4 23:42 Nils Wegner (Jannis Kälble / Nick Walters)

4:4 29:05 Daniel Schwamberger (Johan Eriksson / Emil Aronsson)

4:5 41:05 Leon Köhler (Ryley Lindgren / Sebastian Moberg)

4:6 46:44 Jannis Kälble (Dennis Sticha / David Makuzki) PP1

Strafen:

Leipzig 4 Minuten

Herford 8 Minuten

Zuschauer: 1786

