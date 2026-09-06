Ice Dragons beenden Intensivwoche mit Erfolg

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat eine intensive Trainings- und Testspielwoche erfolgreich absolviert.

Bei den Beach Devils Timmendorfer Strand gab es einen souveränen 7:1 (3:0/4:0/0:1)-Erfolg und somit den vierten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel. Alexis D´Aoust gelang mit drei Treffern ein Hattrick.

Bereits im ersten Drittel wurden die Ostwestfalen ihrer Favoritenrolle gerecht und versuchten früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Rund 10 Minuten lang blieb es beim 0:0, dann eröffnete Sebastian Moberg jedoch den Torreigen mit dem 1:0 für die Ice Dragons. Keine 90 Sekunden später zog Pavel Avdeev mit viel Tempo zum Tor und erhöhte auf 2:0. In der 17. Minute stellte Alexis D´Aoust das Ergebnis auf 3:0, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Im Mittelabschnitt knüpfte Herford nahtlos an das erste Drittel an. Gleb Berezovkij erzielte in der 26. Minute das 4:0, Alexis D´Aoust folgte wenig später mit dem 5:0 (28.). Der HEV agierte nun immer überlegender und traf durch Tom Banach zum 6:0 (31.). In der 33. Minute sorgte Alexis D´Aoust mit seinem dritten Treffer für den 7:0-Pausenstand vor dem Abschlussdrittel.

Angesichts der deutlichen Führung und des intensiven Programms in den vergangenen Tagen, schalteten die Ice Dragons im Schlussabschnitt einen Gang zurück. So gelang den Gastgebern in der 46. Minute zumindest der verdiente Ehrentreffer zum 1:7 durch Nate Chickering. Weitere Treffer sollten auf beiden Seiten jedoch nicht mehr fallen.

Gemeinsam mit den Beach Devils Timmendorf feierten die Ice Dragons um HEV-Chefcoach Henry Thom im Anschluss an die Begegnung die Saisoneröffnung der Gastgeber und blieben über Nacht in Thoms Heimat. Wie der Sonntag aussehen würde, verriet Herfords Trainer nicht, mit Sicherheit wird das Team der Ostwestfalen jedoch noch weiter zusammengewachsen sein.

Am kommenden Wochenende folgt die Generalprobe für den Herforder Eishockey Verein. Im Back-to-Back geht es gegen die Hannover Indians, die als eines der Topteams der Oberliga Nord gehandelt werden. Am Freitag beginnt das erste Duell in der heimischen imos Eishalle „Im Kleien Felde“ ab 20.30 Uhr. Tickets gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet. Das Rückspiel ist für Sonntag 15.00 Uhr terminiert.

Tore:

0:1 09:23 Sebastian Moberg (Philip Woltmann / Dennis Sticha)

0:2 10:48 Pavel Avdeev (Jegors Kalnins / Tom Fitschen)

0:3 16:23 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson / Max Jelavic)

0:4 25:29 Gleb Berezovskij (Tamás Kánya)

0:5 27:56 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson / Max Jelavic)

0:6 30:41 Tom Banach (Leon Köhler / Pavel Avdeev)

0:7 32:28 Alexis D´Aoust (Dennis König / Jackson Pierson)

1:7 5:48 Nate Chickering (Jonah Henderson / Louis Habel)

Strafen:

Timmendorfer Strand 8 Minuten

Herford 2 Minuten

Zuschauer:

448

518 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht