Ice Dragons beenden intensive Phase

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein beendet mit einem Doppelspieltag die intensive Eishockeyzeit in der Oberliga Nord und kehrt somit langsam in den normalen Spielrhythmus zurück.

Im Freitagsspiel steht für die Ice Dragons ab 20.00 Uhr das „kleine Derby“ bei den Hannover Indians an, am Sonntag begrüßen die Ostwestfalen die Black Dragons aus Erfurt zum nächsten Drachenduell.

Zehn Punkte aus fünf Spielen in elf Tagen – trotz des äußerst schwierigen Programms mit Spielen gegen Rostock, dem Derby bei den Hammer Eisbären sowie Begegnungen gegen die Top 3 der Oberliga Nord (Tilburg, Hannover Scorpions und Leipzig) liegen erfolgreiche Partien rund um die Feiertage hinter den Ice Dragons. Mit 45 Punkten ging der HEV auf Platz 5 in das Jahr 2025 und möchte nun die gute Ausgangslage weiter ausbauen. „Wer hätte das gedacht, dass wir zum Jahreswechsel auf Platz 5 stehen werden“, zeigte sich auch Chefcoach Henry Thom sehr zufrieden mit dem bislang erreichten. Gleichzeitig warnte er jedoch auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben: „Wir schauen aber noch nicht so viel auf die Tabelle, sondern müssen Spieltag für Spieltag fokussiert bleiben und unsere Leistung abrufen.“

Beim Tabellenvierten Hannover Indians wartet zunächst ein weiteres Verfolgerduell, wobei der Kultclub vom Pferdeturm mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien ähnlich wie das Herforder Team punktete. Eine besondere Atmosphäre ist bei den Indians garantiert, stellen sie doch den mit großem Abstand höchsten Zuschauerschnitt der Oberliga Nord. Auch aus Ostwestfalen werden wieder viele Fans den Weg in Niedersachsens Landeshauptstadt antreten, um ihre Ice Dragons zu unterstützen. Die Hannover Indians weisen darauf hin, dass ab sofort ein Konfetti- und Megafon-Verbot im Eisstadion am Pferdeturm besteht.

Am Sonntag sind die Black Dragons aus Erfurt erstmals in der Hauptrunde zu Gast in Herford. Nachdem die Thüringer die beiden ersten Drachenduelle in eigener Halle für sich entschieden haben, sind sie aktuell das einzige Team, gegen die der HEV noch punktlos in dieser Saison ist. Die Mannschaft um Kapitän Marius Garten möchte nun vor heimischer Kulisse unbedingt die Bilanz gegen den Tabellenelften aufbessern und weitere wertvolle Punkte sammeln. Schaut man auf die vergangenen Spiele der Erfurter, wird klar, dass auch die Aufgabe gegen die Black Dragons schwierig wird. Mit drei Siegen seit dem 20. Dezember zählen die schwarzen Drachen ebenfalls zu den aktuell formstärksten Teams der Oberliga Nord.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketnachfrage unbedingt die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

