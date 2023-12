Ice Dragons beenden Hinrunde mit Niederlage

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste auch im Kellerduell der Oberliga Nord bei den Füchsen Duisburg in eine Niederlage einwilligen....

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste auch im Kellerduell der Oberliga Nord bei den Füchsen Duisburg in eine Niederlage einwilligen.

Beim 1:4 (0:1/1:0/0:3) zeigten die Ice Dragons 40 Minuten lang eine kämpferisch gute Leistung, verloren die Partie beim Tabellenvorletzten jedoch im Schlussdrittel.

Die Ostwestfalen begannen mutig in der Pre Zero Rheinlandhalle, versteckten sich nicht und gestalteten die Begegnung offen. So entwickelte sich ein abwechslungsreiches Duell mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. In der 17. Minute nutzte Duisburg jedoch ein Überzahlspiel und Rasmus Lundh Hahnebeck fälschte die Scheibe unhaltbar für Torhüter Justin Schrörs zum 1:0 ins Netz.

Im zweiten Drittel erhöhte Herford zunächst den Druck und kam in der 29. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Joonas Riekkinen zum verdienten Ausgleich. Nur wenig später kassierte Marcnel Bathe eine harte 5 + Spieldauerdisziplinar-Strafe nach einem Bandencheck und der HEV musste 5 Minuten in Unterzahl absolvieren. Herford warf sich in jeden Schuss, verteidigte mit viel Kampf und überstand diese kritische Situation, womit es beim Spielstand von 1:1 in die Kabinen ging.

Im Schlussabschnitt nutzte Duisburg dann ein weiteres Powerplay in der 42. Minute zur erneuten Führung durch Zackary Phillips und legte in der 45. Minute durch Martin Schymainski zum vorentscheidenden 3:1 nach. Die Ice Dragons versuchten zwar, sich noch einmal heranzuarbeiten, doch durch das 4:1 durch Rasmus Lundh Hahnebeck in der 51. Minute waren die Füchse endgültig der Sieger der Begegnung.

„Wir haben heute 40 Minuten sehr gut gekämpft. Im letzten Drittel nutzt Duisburg dann die Chancen effektiv und das macht heute den Unterschied aus“, äußerte sich Headcoach Risto Kurkinen im Anschluss an die Begegnung.

Herford wird nun einen dicken Schlussstrich unter die Hinrunde setzen müssen. Mit lediglich 8 Punkten ist man inzwischen in der Oberliga Nord abgehängt. Bereits am kommenden Freitag beginnt die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen die TecArt Black Dragons ab 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Die ersten 40 Minuten von Duisburg machen durchaus Mut und es gilt nun, einen besseren zweiten Saisonteil hinzulegen.

Tore:

1:0 16:08 Rasmus Lundh Hahnebeck (Manuel Neumann / Martin Schymainski) PP1

1:1 28:30 Joonas Riekkinen (Gleb Berezovskij / Marius Garten)

2:1 41:38 Zackary Phillips (Geoffrey Kitt / Raymond Brice) PP1

3:1 44:07 Martin Schymainski (Geoffrey Kitt / Julius Bauermeister)

4:1 50:45 Rasmus Lundh Hahnebeck (Dominik Piskor / Manuel Neumann)

Strafen:

Duisburg 8 Minuten

Herford 10 Minuten + 5 Minuten Marcnel Bathe + Spieldauerdisziplinarstrafe Marcnel Bathe

Zuschauer:

644

4817 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team