Ice Dragons beenden Hauptrunde mit Niederlage

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste am letzten Spieltag der Oberliga Nord-Hauptrunde beim KSW Icefighters Leipzig in eine deutliche 0:6 (0:2/0:1/0:3)-Niederlage einwilligen.

Die Gastgeber dominierten die 60 Spielminuten und siegten letztlich auch in der Höhe verdient.

Bereits im ersten Drittel zeigte sich, dass die Icefighters sich den 3. Tabellenplatz vor heimischer Kulisse nicht mehr nehmen lassen wollten. Steve Hanusch sorgte in der 8. Minute mit einem verdeckten Schuss für das 1:0 und brachte damit seine Farben in Führung. Herford bemühte sich zwar um den Ausgleich, hatte jedoch nur wenig Torgelegenheiten. Kurz vor der ersten Pausensirene erhöhte Johan Eriksson auf 2:0 und stellte somit die Weichen früh auf Sieg.

Herford präsentierte sich im zweiten Spielabschnitt besser und gestaltete das Spielgeschehen nun ausgeglichener. Insgesamt wirkte die Partie nun strukturierter und die Defensivreihen rückten stärker in den Fokus. Doch wieder waren es die Leipziger, die effektiver agierten und kurz vor dem letzten Wechsel durch Yannic Bauer auf 3:0 erhöhten.

Im Schlussdrittel machte ein früher Treffer durch Dennis Reimer (44.) endgültig einen Strich durch die Herforder Rechnung und spätestens mit dem 5:0 durch Robin Slanina war die Begegnung in der 47. Minute entschieden. Die Partie verflachte nun und schließlich sorgte Yannic Bauer mit seinem zweiten Treffer für den 6:0-Endstand.

HEV-Chefcoach Henry Thom erkannte die Überlegenheit der Icefighters nach dem Spiel an: „Leipzig hat heute von Beginn an sehr viel Druck erzeugt und absolut verdient gewonnen. Im zweiten Drittel haben wir besser agiert, sind aber nicht mehr herangekommen“.

Mit 65 Punkten haben die Ice Dragons erstmals in der Vereinsgeschichte die direkte Qualifikation zu den PlayOffs im deutschen Profieishockey erreicht und treffen im Achtelfinale auf den Deggendorfer SC. Die Vorbereitungen auf dieses Eishockeyhighlight laufen derzeit in allen Bereichen und das Team bereitet sich akribisch auf den DSC, der zum erweiterten Favoritenkreis im Aufstiegsrennen zur DEL2 zählt, vor. „Jede Serie beginnt bei Null und wenn es uns gelingt, unser bestes Eishockey abzurufen, den Gegner etwas in den Wahnsinn zu treiben, dann haben wir auch ganz gute Chancen“, gab Henry Thom nur einen ganz kleinen Einblick auf die PlayOffs, wirkte jedoch sehr optimistisch. Mit Sicherheit dürfen sich die ostwestfälischen Eishockeyfans auf ein ganz anderes und vor allem kämpferisches Gesicht der Ice Dragons in den PlayOffs freuen.

Tickets für das erste von zwei möglichen Heimspielen gegen den Deggendorfer SC am Dienstag, den 04. März ab 19.30 Uhr, gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford, solange der Vorrat reicht.

Tore:

1:0 07:53 Steve Hanusch (Jan-Luca Schumacher / Luke Volkmann)

2:0 19:30 Johan Eriksson (Emil Aronsson / Daniel Visner)

3:0 39:08 Yannic Bauer (Amadeus Egger / Philipp Hertel)

4:0 43:05 Dennis Reimer (Luke Volkmann / Jan-Luca Schumacher)

5:0 46:56 Robin Slanina (Emil Aronsson / Konstantin Bongers)

6:0 58:48 Yannic Bauer (Steve Hanusch / Dennis Bondarenko)

Strafen:

Leipzig 6 Minuten

Herford 6 Minuten

Zuschauer:

2070

