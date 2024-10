Ice Dragons auf Punktejagd

Herford. (PM HEV) Nicht nachlassen – der Herforder Eishockey Verein geht auch am kommenden Wochenende wieder auf Punktejagd in der Oberliga Nord Hauptrunde. Dabei...

Dabei steht am Freitag für die Ice Dragons zunächst das Auswärtsspiel am legendären Pferdeturm in Hannover bei den Indians auf dem Programm, bevor die Icefighters aus Leipzig am Sonntag in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu Gast in Ostwestfalen sind.

Nach dem guten Saisonstart des HEV wartet auf die Mannschaft um Kapitän Marius Garten eine stimmungsvolle Auswärtsaufgabe. Auch in dieser Saison verzeichnen die Hannover Indians mit einigem Abstand den besten Zuschauerschnitt der Liga und beste Eishockey-Atmosphäre ist im Eisstadion am Pferdeturm garantiert. In der Vergangenheit fanden auch immer zahlreiche Eishockeyfans aus Ostwestfalen den Weg in die Niedersächsische Landeshauptstadt und das dürfte sich nach den bisher guten Leistungen der Ice Dragons auch dieses Mal nicht ändern. Ab 20.00 Uhr kommt es beim Spiel Tabellensechster gegen den Tabellenvierten zum Verfolgerduell und Herford wird alles versuchen, um den Vorsprung auf die Gastgeber mit einem Sieg auszubauen. Zwar gab es in den letzten Jahren für Herford nur wenig am Pferdeturm zu holen, doch die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom hat durchaus Selbstvertrauen in dieser Spielzeit getankt und möchte gerne Zähler auf die Heimreise mitnehmen.

In der Sonntagsbegegnung steht für die Ice Dragons das nächste Heimspiel auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr trifft Herford auf die Icefighters aus Leipzig und es geht wieder um wertvolle Punkte. Mit 12 Punkten stehen die Gäste derzeit auf Platz 8 der Tabelle und werden sich verbessern wollen. Die Icefighters sind derzeit die Meister der Verlängerung. Dreimal ging es bislang in die Overtime und dreimal verließ Leipzig anschließend das Eis als Sieger. So auch zum Saisonauftakt mit einem 6:5 in der Extraspielzeit bei den Hannover Scorpions, dem zwei Tage später das 2:1 gegen Herford im ersten Aufeinandertreffen folgte. Für den HEV steht somit also eine Revanche an und in der heimischen Drachenhöhle soll die Bilanz gegen die Sachsen ausgeglichen werden.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr die Abendkasse, zudem werden die Spiele der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen.

