Ice Dragons auch in Erfurt unterlegen

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein muss weiter auf die Trendwende warten. Bei den TecArt Black Dragons unterlagen die Ice Dragons...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein muss weiter auf die Trendwende warten.

Bei den TecArt Black Dragons unterlagen die Ice Dragons mit 3:6 (0:2/1:2/2:2), fanden zu spät in die Begegnung hinein und brachten sich zudem durch zu viele Strafzeiten immer wieder selbst in Bedrängnis.

Erfurt gestaltete die ersten Spielminuten deutlich überlegen und kam vor ausverkauftem Haus in der 8. Minute verdient in Führung. Dillon Eichstadt hatte in Überzahl für die Gastgeber getroffen. In der 15. Minute erhöhte Tom Pauker für die Black Dragons auf 2:0 und in den verbleibenden Minuten des ersten Drittels war Erfurt dem dritten Treffer deutlich näher als der HEV dem Anschlusstreffer. In der Pause dann die nächste Hiobsbotschaft für die Herforder: Stürmer Logan DeNoble konnte aufgrund einer Verletzung nicht mehr weiterspielen und so reduzierte sich der Kader auf 14 Feldspieler.

Trotz des Handicaps gestalteten die Ice Dragons die Begegnung nun offener und kamen in der 31. Minute durch Rustams Begovs auf 1:2 nach Videobeweis heran. Doch Erfurt hatte schnell eine Antwort parat und stellte in einer weiteren Überzahl durch Harrison Reed den alten Abstand wieder her (35.). Noch vor dem letzten Wechsel erhöhte Arnoldas Bosas in der 39. Minute zum vorentscheidenden 4:1.

Im letzten Spielabschnitt ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen, zogen durch Treffer von Harrison Reed (52.) und Philipp Hertel (55.) auf 6:1 davon, bevor Jonas Gerstung (56.) und Niklas Hildebrand bei doppelter Überzahl (60.) den Endstand zum 3:6 herstellten.

„Es ist im Moment immer derselbe Ablauf. Wir geraten relativ früh in Rückstand, bevor wir aufwachen und besser in das Spiel finden. Wir müssen uns im Moment in allen Bereichen verbessern und die Mannschaft muss hart arbeiten, um schnell zu einem Erfolgserlebnis zu kommen“, so Coach Miha Zbontar im Anschluss an die Begegnung.

Tore:

1:0 07:07 Dillon Eichstadt (Harrison Reed / Ricardo Hendreschke) PP1

2:0 14:10 Tom Pauker (Arnoldas Bosas / Maurice Keil)

2:1 30:42 Rustams Begovs (Niklas Hildebrand / Marius Garten)

3:1 34:50 Harrison Reed (Dillon Eichstadt / Maurice Keil) PP1

4:1 38:09 Arnoldas Bosas (Tom Pauker / Konstantin Kessler)

5:1 51:57 Harrison Reed (Fritz Denner / Arnoldas Bosas)

6:1 54:10 Philipp Hertel (Dillon Eichstadt / Tom Pauker)

6:2 55:10 Jonas Gerstung (Rustams Begovs / Anton Seidel)

6:3 59:04 Niklas Hildebrand (Rustams Begovs / André Gerartz) PP2

Strafen:

Erfurt 8 Minuten

Herford 16 Minuten

Zuschauer:

1200 (ausverkauft)

