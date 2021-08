Ice Aliens zurÃ¼ck auf heimischen Eis

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach über 9 Monaten eisfreier Zeit heißt es für unsere 1. Mannschaft endlich wieder Training auf heimischen Eis am Ratinger...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach über 9 Monaten eisfreier Zeit heißt es für unsere 1. Mannschaft endlich wieder Training auf heimischen Eis am Ratinger Sandbach.

In dieser Woche startete Trainer Andrej Fuchs in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Während der ersten Einheiten konnte er dabei auf einen nahezu vollständigen Kader setzen. Bis auf wenige urlaubs-, arbeits- und verletzungsbedingte Ausfälle, wie z.B. Felix Zerbe, Maik Klingsporn oder Tobias Brazda nahmen 20 Spieler und 2 Torhüter den Trainingsbetrieb auf.

Insbesondere die Trainingseinheit am Donnerstagabend machte sehr viel Lust auf die kommende Eishockey-Saison. In dieser Einheit simulierte Trainer Andrej Fuchs ein Spiel 10 gegen 10 über eine komplette Spielzeit. Die Spieler zeigten sich dabei, trotz der intensiven Trainingseinheiten an den Vortagen, in einer sehr guten Verfassung. Die Vorfreude auf das, was in den nächsten Wochen auf die Mannschaft wartet, war jedem Spieler anzumerken.

Leider können aufgrund der aktuellen Coronalage baw. keine Zuschauer bei den Trainingseinheiten der 1. Mannschaft, drer Damenmannschaft und der Nachwuchsmannschaften zugelassen werden.