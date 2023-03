Ice Aliens wollen in die VerlÃ¤ngerung

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach zwei Niederlagen in Ratingen und Neuwied, stehen die Ice Aliens am Freitagabend unter Zugzwang, wollen sie das Blatt noch...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach zwei Niederlagen in Ratingen und Neuwied, stehen die Ice Aliens am Freitagabend unter Zugzwang, wollen sie das Blatt noch einmal wenden.

Die bisherigen Endspiele fanden auf Augenhöhe zweier gleichwertiger Mannschaften statt. Dazu musste das Ratinger Team bis an die eigenen Grenzen und darüber hinaus gehen. Am Ende war der Gegner einen Tick stärker und fuhr den Sieg jeweils in der Endphase des Spiels ein.

Das Team von Chefcoach Frank Gentges hat sich aber noch nicht aufgegeben und wird am Freitag wieder alles in die Waagschale werfen. Es wird ein langer Weg über drei Partien, um die Meisterschaft doch noch zu erringen, aber es ist möglich. Daher können sich die Zuschauer auf eine spannende und abwechslungsreiche Begegnung freuen.

Der Vorverkauf wird sehr gut angenommen und die Verantwortlichen rechnen mit einem Besucherrekord in dieser Saison. Davon soll die Mehrheit natürlich für die Ice Aliens klatschen, denn es ist ein Heimspiel und die Mannschaft braucht die Unterstützung der Fans, um ihr Vorhaben umzusetzen. Die Gäste aus Rheinland-Pfalz haben sich mit über 400 Fans angesagt, es bedarf also vieler Ratinger Besucher.

Die Verantwortlichen rufen noch einmal dazu auf, den Vorverkauf zu nutzen, um lange Schlangen und Wartezeiten an den Abendkassen weitgehend zu vermeiden. Neben dem Online-Shop (icealiens97.de/eintrittskarten) findet am 23.03.2023 in der Zeit von 17:00 – 18:30 Uhr ein stationärer Vorverkauf im Foyer der Eissporthalle Ratingen statt.

