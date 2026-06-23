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Ice Aliens vervollständigen Torhüter-Trio mit Justin Köpf

23. Juni 20261 Mins read38
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Justin Köpf - © Daniela Schmidt
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Ratingen. (PM Ice Aliens) Torhüter Justin Köpf wechselt von der EG Diez-Limburg Rockets an den Sandbach.

Der am 21.02.2002 geborene Linksfänger ist 183 cm groß, 73 kg schwer und wird mit der Rückennummer 29 auflaufen.

Somit wird er zusammen mit Linus Schwarte und Leon Brunet das Torhüter-Trio der Ice Aliens bilden. Seine Nachwuchszeit verbrachte Justin im Tor des ERC Ingolstadt und des Deggendorfer SC.
Im Seniorenbereich stand er in der Oberliga im Tor des Deggendorfer SC und der Saale Bulls Halle sowie in der Regionalliga im Tor des EV Dingolfing, des EC Pfaffenhofen und dann in der letzten Saison im Tor der EG Diez-Limburg Rockets.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich über hohe Qualität im Tor der Ice Aliens: „Justin wohnt seit Kurzem in Duisburg, die Chance mussten wir dann einfach nutzen. Er hat schon einige Erfahrung im Seniorenbereich gesammelt, die er dann auch bei uns einbringen soll. Fürs Spiel schafft er uns Optionen und auch im Training erhöhen drei starke Torhüter natürlich das Niveau.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Justin Köpf @ Elite Prospects

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