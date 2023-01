Ice Aliens verpflichten Raphael Palmeira-Kerkhoff und Erik Grein

Ratingen. (PM Ice Aliens) Rechtzeitig vor Ende der Transferperiode haben die Ice Aliens noch einmal aufgerüstet. Von den Essener Moskitos kommt Raphael Palmeira-Kerkhoff an...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Rechtzeitig vor Ende der Transferperiode haben die Ice Aliens noch einmal aufgerüstet.

Von den Essener Moskitos kommt Raphael Palmeira-Kerkhoff an den Sandbach. Der 22jährige Stürmer, der als Allrounder auf nahezu jeder Position eingesetzt werden kann, erhielt seine Ausbildung in Essen und schaffte es über die 1b-Mannschaft der Moskitos in das dortige Oberliga Team. Raphael läuft bei den Ice Aliens mit der Nummer 90 auf.

Ebenfalls aus der Oberliga, von den Duisburger Füchsen, hat sich Erik Grein den Ice Aliens angeschlossen. Erik erhielt seine Ausbildung in Krefeld und Düsseldorf. Aus der Oberliga-Mannschaft der Krefelder wechselte der 19jährige Verteidiger zur laufenden Saison nach Duisburg und landete nun bei den Außerirdischen. Erik trägt zukünftig die Nummer 41.

Beide Spieler erhielten bei ihren bisherigen Vereinen nicht die erhofften Eiszeiten. Über die Regionalliga möchten sie beim aktuellen Tabellenführer Spielpraxis sammeln und sich wieder für höhere Ligen empfehlen.

1438 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München