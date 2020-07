Ice Aliens verpflichten mit Felix Wolter einen weiteren StÃ¼rmer

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit Felix Wolter (26) verpflichten die Ice Aliens einen weiteren Stürmer, der Vom Neusser EV über den Rhein wechselt. Felix...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit Felix Wolter (26) verpflichten die Ice Aliens einen weiteren Stürmer, der Vom Neusser EV über den Rhein wechselt.

Felix verbrachte seine ersten Jahre im Nachwuchs des EHC Solingen, wechselte dann zur Düsseldorfer EG, wo er bis zur DNL Saison 2011/2012 verblieb. Von dort kehrte er na Solingen zurück und wechselte 2019 zum Neusser EV. In 28 Spielen erzielte er 19 Punkte. Nun will er in Ratingen auf Torejagd gehen und läuft mit der Nummer 10 auf.

Zu den bisher verpflichteten 16 Spielern werden noch drei bis vier weitere Neuzugänge oder Vertragsverlängerungen kommen, so dass die Ice Aliens mit einem festen Kader von 19 bis 20 Spielern in die Saison 2020/2021 starten werden.

Außerdem werden sich aus einem erweiterten Kader noch Spieler in der Vorbereitung zeigen und um einen Platz im Stammkader kämpfen können. Dies werden Spieler aus dem eignen Nachwuchs, aber auch von anderen Vereinen sein. Die ersten Absprachen wurden hier bereits getroffen.

Bisheriger Kader Saison 2020/2021

Tor: Felix Zerbe, Christoph Oster, Thomas Pedarnig

Verteidigung: Dustin Schumacher, Felix Kessinger, Simon Migas, Max Dick, Francesco Lahmer

Sturm: Dennis Fischbuch, Marco Clemens, Thomas Dreischer, Tim Brazda, Tobias Brazda, Max Bleyer, Timothy Tanke, Felix Wolter