Ice Aliens verpflichten finnischen Stürmer

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die erste von vier erlaubten Import-Lizenzen, wovon mindestens zwei EU-Spieler sein müssen, geht an den finnischen Stürmer Tuomas Salonaho.

Tuomas Salonaho, wurde am 02.04.2002 geboren, ist 24 Jahre alt, 194 cm groß und bringt 92 kg auf die Waage. Der Außenstürmer und Linksschütze wird für die Ice Aliens mit der Rückennummer 86 auflaufen.

In seinem letzten Junioren-Jahr in der Saison 2023/2024 erzielte er in der höchsten finnischen Junioren-Liga, der U20 SM-Sarja, für seinen Club Imatran Ketterä starke 33 Scorerpunkte in 41 Spielen.

Sein erstes Senioren-Jahr spielte er für Söderhamm/Ljusne HC in der Division 2 in Schweden, wo er in 32 Spielen auf 15 Tore und 16 Assist kam. Dort spielte er u.a. mit einem der besten Regionalliga-Scorer Ilya Zheltakov zusammen. Letzte Saison verbrachte er dann wieder in Finnland in der Suomi-Sarja, wo er für Kontkan Titaanit und Porvoo Hunters spielte.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges freut sich auf seinen Neuzugang: „Tuomas hat nach einer guten Nachwuchs-Ausbildung in Finnland erst zwei Saisons im Seniorenbereich verbracht und noch dementsprechendes Entwicklungspotential. Ihn zeichnet ein guter Schuss, große Reichweite und der direkte Weg zum Tor mit schnellem Abschluss aus. Unter anderem auch im Powerplay sollte er für uns sehr wertvoll sein. Er wird für uns als Linksaußen spielen.“

233 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro