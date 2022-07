Ice Aliens vermelden weitere Verpflichtungen

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ice Aliens freuen sich, weitere Verpflichtungen bekannt geben zu dürfen. Felix Wolter (28 Jahre) geht bei den Ice Aliens...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ice Aliens freuen sich, weitere Verpflichtungen bekannt geben zu dürfen.

Felix Wolter (28 Jahre) geht bei den Ice Aliens in seine dritte Saison. Leider warfen den Sturmpartner von Maximilian Bleyer und Dennis Fischbuch im letzten Jahr zwei Covid-19 Erkrankungen zurück, dennoch kam Felix in der letzten Saison in 27 Spielen auf 35 Punkte. Er wird weiterhin mit der Nummer 10 auflaufen.

Francesco Lahmer (31 Jahre), der 2020 vom Neusser EV zu den Ice Aliens zurückkehrte, möchte sich nach längerer Pause wieder zurück aufs Eis kämpfen und wird den Kader verstärken. Bereits in den Jahren 2010 bis 2012 lief er für Ratingen in der Oberliga auf, er behält die Nr. 81

Patrick Gogulla (33 Jahre) hat sich nun doch entschieden, nicht mehr für Ratingen aufzulaufen. Die Ice Aliens danken ihm für den Einsatz in der letzten Saison und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Aktueller Kader:

Tor: Lukas Schaffrath (Nr.33), Fabian Artmann (96)

Verteidigung: Nick Boehme (5), Daniel Fischer (8), Luc Mansfeld (14), Maik Klingsporn (57), Simon Migas (70), Dustin Schumacher (76), Francesco Lahmer (81), Florian Evertz (89)

Sturm: Malte Hodi (6), Jordi Cuena Pazos (9), Felix Wolter (10), Benjamin Hanke (12), Dominik Partyka (18), Max Bleyer (23), Marco Clemens (25), Tobias Brazda (71), Stefan Traut (72), Dennis Fischbuch (77), Tim Brazda (91), Vincent Robach (98)

Karriereende: Christoph Oster (1), Timothy Tanke (21), Alexander Brinkmann (88)

Abgänge: Felix Kessinger (20) zu Dinslakener Kobras; Patrik Gogulla (27) unbekannt