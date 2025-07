Ice Aliens vergeben FÃ¶rderlizenz an StÃ¼rmer Luis Bauer von den Moskitos Essen

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens freuen sich, bekanntzugeben, dass Stürmer Luis Bauer mit sofortiger Wirkung eine Förderlizenz für die Ratinger Ice Aliens erhält.

Der talentierte Nachwuchsspieler wird weiterhin fester Bestandteil der U20-Mannschaft der Moskitos Essen bleiben, gleichzeitig jedoch die Gelegenheit erhalten, am Trainings- und Spielbetrieb der Ice Aliens im Seniorenbereich teilzunehmen.

Mit dieser Maßnahme soll Luis eine wichtige Entwicklungsperspektive geboten bekommen. Der 19-Jährige erhält so die Möglichkeit, erste wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln, sich sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Laufbahn als Eishockeyspieler zu gehen.

Luis ist 1,87 m groß und wiegt 73 kg. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm in der DNL3 in 36 Spielen 33 Treffer und 61 Vorlagen, wodurch er Topscorer der Moskitos und zweitbester Scorer der gesamten Liga war.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich über eine mögliche zusätzliche Option im Angriff: „Luis wird hauptsächlich in der DNL 3-Mannschaft der Moskitos Essen spielen und zusätzlich so oft wie möglich bei uns trainieren und spielen. Der Weg aus der DNL 3 ist schwierig, aber wenn ich einem den Sprung zutraue, dann Luis Bauer, genau wie auch seinem letztjährigen Mannschaftskollegen Ryan Franz, der kommende Saison ausschließlich bei uns spielt.“

Luis wird in Ratingen die Rückennummer 20 tragen.

