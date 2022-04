Ice Aliens und Andrej Fuchs beenden die Zusammenarbeit

Ratingen. (PM Ice Aliens) Im Sommer 2019 kehrte Andrej Fuchs zurück nach Ratingen an den Sandbach, um die Regionalligamannschaft der Ice Aliens zu trainieren....

1991 kam Andrej nach Ratingen und spielte bis 1997 für die Ratinger Löwen. In dieser Zeit reifte er auch zum Nationalspieler. Anschließend lief er u.a. für Essen, die Revier Löwen, Weißwasser, Herne und Neuss in der Bundesliga, der DEL, der 1. Liga, der 2. Liga und der Regionalliga auf. Es folgte eine lange Zeit als Trainer, hauptsächlich beim Neusser EV. In all den Jahren riss der Kontakt nach Ratingen jedoch nie ab.

Diese Zusammenarbeit endet nun, da Andrej Fuchs aus beruflichen Gründen nicht die notwendige Zeit hat, sich in Ratingen um eine ambitionierte Regionalligamannschaft ausreichend zu kümmern. Außerdem fehlte in der abgelaufenen Saison die sportliche Konstanz des Teams, so dass die Verantwortlichen einen Neuanfang auf der Trainerposition wagen wollen.

Vorstand, Mannschaft und Betreuer danken Andrej für seinen Einsatz in den letzten drei Jahren, die auch für ihn nicht immer einfach waren. Die Ice Aliens wünschen Andrej alles erdenklich Gute für seine weitere Zukunft, er wird immer ein gern gesehener Gast am Sandbach sein.

Nun werden die Ice Aliens die sportliche Verantwortung für ihre erste Mannschaft in andere Hände legen. Konkrete Gespräche mit potentiellen Kandidaten für das Traineramt werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen, dabei werden sich die Ice Aliens die notwendige Zeit nehmen.