Ice Aliens: Trainerteam fÃ¼r alle Mannschaften steht

Ratingen. (PM Ice Aliens) Das auch in der Pandemie bewährte Trainerteam, das alle Nachwuchsspieler mit online Training und Trainingsplänen so gut wie möglich unterstützt...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Das auch in der Pandemie bewährte Trainerteam, das alle Nachwuchsspieler mit online Training und Trainingsplänen so gut wie möglich unterstützt hat, geht nahezu komplett in die neue Saison.

Als hauptamtlicher Trainer betreut Januz Wilczek weiterhin die Mannschaften U11, U13 und U20. Eine bewährte und eingespielte Kombination, gerade die U20 hat in der Saison 2019/2020 eine beeindruckende Serie hingelegt. Corinna Elspass und Sven Gotzsch haben am vergangenen Wochenende ihre neuen Verträge unterschrieben, wobei Sven Gotzsch die U17 trainiert. Corinna Elspass kümmert sich mit der U7 und der U9 um die Jüngsten der Ice Aliens und arbeitet bei den Mini Aliens mit. Zusätzlich verantwortet sie die U15, die ihr auch ans Herz gewachsen ist.

Sebastian Oberem trainiert die weiterhin im Aufbau stehende Damenmannschaft und betreut die Mini Aliens. Fest dabei ist Fitnesstrainer Sebastian Kiesel, der sich um die Athletik, Fitness und Ausdauer aller Mannschaften kümmert.

Verlassen hat die Ice Aliens Thomas Pedarnig, damit steht aktuell kein Torwarttrainer zur Verfügung. Auf der Homepage des EHV-NRW hat der Verein bereits eine Ausschreibung hinterlegt. Eine Trainerlizenz ist nicht zwingend erforderlich, das Training ist für ein bis zwei Mal die Woche geplant. Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an den Jugendobmann unter der Adresse manfred.hanke@icealiens97.de

Ein Ziel der Nachwuchsabteilung ist, direkt zu Beginn der Eiszeit wieder neu interessierte Kinder an den Eishockeysport heranzuführen. Dazu wird nach den Schulferien verstärkt geworben. Bereits für August ist ein erster Bambinitag in Planung.