Ice Aliens starten die Regionalliga West am 30. Oktober gegen die Moskitos, Tickets Ã¼ber den neuen online-shop

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Eishockeyverband NRW hat den Spielplan für die Regionalliga West an die Vereine geschickt. Leider sind dabei noch einige offene...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Eishockeyverband NRW hat den Spielplan für die Regionalliga West an die Vereine geschickt. Leider sind dabei noch einige offene Stellen, deren Klärung abzuwarten bleibt. Dennoch ist der Plan eine gute Grundlage für die weiteren Schritte bei den Ice Aliens.

Wie berichtet, spielen die 12 Vereine der Liga eine Vorrunde in zwei Gruppen aus. Demnach spielen die Ice Aliens in einer Gruppe mit Essen, Grefrath, Dortmund, Neuwied und Wiehl zu folgenden Terminen:

Freitag 30.10.2020 20:00 Moskitos Essen – RIA

Samstag 07.11.2020 17:15 TuS Wiehl – RIA

Sonntag 08.11.2020 18:00 RIA – Eisadler Dortmund

Sonntag 15.11.2020 19:30 Grefrather EG – RIA

Freitag 20.11.2020 20:00 RIA – TuS Wiehl

Freitag 27.11.2020 20:00 RIA – Grefrather EG

Freitag 04.12.2020 20:00 Eisadler Dortmund – RIA

Sonntag 06.12.2020 18:00 RIA – EHC Neuwied

Freitag 11.12.2020 20:00 RIA – Moskitos Essen

Die Anfangszeiten können noch variieren, werden aber bei Abweichungen rechtzeitig bekannt gegeben. Das Auswärtsspiel in Neuwied ist noch nicht terminiert.

Die ersten vier Mannschaften aus dieser Vorrunde qualifizieren sich für die Hauptrunde, die Mannschaften auf den Plätzen 5 und 6 spielen in einer Doppelrunde um den NRW-Regio-Pokal. Der Hauptrunde schließen sich die PlayOffs an, deren Basis die erzielte Platzierung in der Hauptrunde ist. Dabei wird das Viertel- und das Halbfinale nach dem Modus „Best of Three“ gespielt, das Finale „Best of Five“.

Aufgrund der geltenden Schutzvorschriften, richten die Ice Aliens einen online-shop ein, über den Eintrittskarten gekauft werden können. Gleichzeitig werden die Daten für die eventuelle Rückverfolgung bei auftretenden Infektionen abgefragt. Zunächst stehen nur die Dauerkarten für die Spiele der Vorrunde (fünf Spiele) zum Verkauf, die ab Mitte Oktober angeboten werden, Einzelkarten jeweils ca. zwei Wochen vor Spieltermin. Der online-shop wird in Kürze freigeschaltet, der genaue Termin rechtzeitig mitgeteilt.