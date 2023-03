Ice Aliens siegen in der VerlÃ¤ngerung und stehen einen Schritt vor dem Einzug ins Finale

Ratingen. (PM Ice Aliens) Vierzig mitgereiste Ratinger Fans machten Stimmung in der Wiehler Eissporthalle und das Team zahlte zurück. In der Verlängerung siegten die...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Vierzig mitgereiste Ratinger Fans machten Stimmung in der Wiehler Eissporthalle und das Team zahlte zurück.

In der Verlängerung siegten die Ice Aliens durch einen Treffer von Tim Brazda und stehen nun kurz vor dem Finale der Regionalliga West.

Die Penguins hatten sich viel vorgenommen und traten mit sehr körperbetontem Spiel auf. Leidtragender war Vincent Robach, der schon in der dritten Minute nach einem Check an die Bande einen Cut an der Lippe hinnehmen musste. Trotz der schwer blutenden Wunde erfolgte keine Strafe gegen Wiehl. Keiner des in den Play-Offs auf vier Referees aufgestockten Schiedsrichterpersonals, hatte etwas gesehen. Das Geschehen brachte die Gäste etwas aus dem Rhythmus und die Penguins wurden stärker. Da beide Defensiven und die Torhüter erneut einen sehr guten Tag erwischt hatten, blieb das erste Drittel jedoch torlos. Das zweite Drittel begannen die Ice Aliens wieder druckvoll und gingen folgerichtig in der 23. Minute in Führung. Giovanni Schönfeld nutzte die Vorlage von Raphael Palmera-Kerkhoff und Dominik Partyka zum 0:1. Gegen Mitte des Spiels stellte Coach Frank Gentges auf zwei Reihen um und brachte so noch mehr Druck aufs Eis – mit Erfolg. In der 29. Minute erzielte Dennis Fischbuch das 0:2, für ihn hatten Max Bleyer und Dominik Scharfenort die Vorarbeit geleistet. Diese vorerst beruhigende knappe Führung wollten die Ice Aliens in die Pause mitnehmen, doch die Penguins nutzten ein Überzahlspiel und setzten durch Ratmann den Anschlusstreffer.

Der letzte Spielabschnitt war erneut sehr ausgeglichen und die Spannung auf den Rängen stieg. Wiehl nahm den Torhüter vom Eis und 26 Sekunden vor dem rettenden Schlusspfiff erzielte der TuS Wiehl durch Beste den Ausgleich. Damit zwangen sie die Ice Aliens in die Verlängerung. Dort war es Tim Brazda, der nach vier Minuten die Entscheidung zugunsten der Ice Aliens herbeiführte. Tobi Brazda und Maik Klingsporn trugen sich jeweils einen Assist in die Statistik ein. Mit diesem Sieg stehen die Ratinger Ice Aliens nur noch einen Schritt vor dem Einzug in das Finale der Saison 2022/2023. Das Spiel Drei findet am kommenden Freitag um 20:00 Uhr in der Ratinger Eissporthalle statt.

Wiehl Penguins – Ratinger Ice Aliens 2:3 n.V. (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Strafminuten Wiehl: 2

Strafminuten Ratingen: 2

Zuschauer: 214

