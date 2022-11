Ice Aliens siegen gegen die Realstars

Ratingen. (PM Ice ALiens) In der Partie Erster gegen Letzter überraschten die Realstars aus Bergisch-Gladbach die Ice Aliens von Beginn an mit offensivem Vorwärtsdrang...

Erst im zweiten Drittel legten die Gastgeber den Schalter um und gingen nun Ihrerseits in die Offensive, störten den Spielaufbau der Realstars früh und kamen so zu vielen Chancen. Im letzten Abschnitt verwalteten die Ice Aliens den Spielstand von 5:0, ohne die eigenen Angriffsbemühungen einzuschränken. So stand am Ende ein weiterer shut-out für Ratingen und drei weitere Punkte auf ihrer Habenseite.

Im ersten Drittel waren die Gäste aus dem Bergischen aktiver und erspielten sich einige Chancen. Doch die Ratinger Defensive verteidigte geschickt, ohne jedoch die Kontrolle über die Partie zu übernehmen. Dennoch gelang schon in der vierten Minute der Führungstreffer durch Tobias Brazda, Benjamin Hanke und Tim Brazda waren die Assistenten. In der achten Minute gab es dann einen Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf der Partie. Tobias Brazda wurde gefoult, seine Unterlippe musste genäht und das Eis von seinem Blut gereinigt werden. Die nachfolgende Rangelei zwischen dem Übeltäter und Tim Brazda war der Auftakt für viele Nickeligkeiten, Fouls und Rangeleien. Kurz vor Ende des Spielabschnittes erhöhte Kevin Wilson auf 2:0, Dustin Schumacher und Stefan Traut hatten serviert.

Das zweite Drittel gehörte eindeutig den Ice Aliens. Sie drehten die Spielweise in die, die die Gäste im ersten Drittel angelegt hatten und schnürten die Realstars streckenweise in deren Drittel ein. Spätestens in der 25. Minute fiel die Vorentscheidung durch Max Bleyer nach Vorarbeit von Dominik Scharfenort und Dennis Fischbuch. Nur zwei Minuten später traf erneut Tobias Brazda (Kevin Wilson, Benjamin Hanke), Max Bleyer mit seinem zweiten Treffer stellte in der 32. Minute den Endstand her (Dennis Fischbuch, Malte Hodi). Der letzte Abschnitt war geprägt von noch mehr Unterbrechungen. Viele Fouls und Provokationen, hauptsächlich begangen von Seiten der Realstars, ließen keinen Spielfluss mehr aufkommen. So sehr sich die Offensive der Ice Aliens bemühte, immer war ein Schläger dazwischen, oder der Pfosten rettete die Gäste. So blieb das letzte Drittel torlos. Für Benjamin Hanke war die Begegnung schon vor der Schlusssirene beendet, der kleine Finger der rechten Hand war nach einem Foul gebrochen. Am Sonntag geht es nach Lauterbach zum Spiel gegen die Luchse.