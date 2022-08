Ice Aliens: Joshua GÃ¤rtner kommt aus Krefeld

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach dem Abgang von Partick Gogulla ist es den Ice Aliens gelungen einen weiteren Verteidiger zu verpflichten. Joshua Gärtner (21...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach dem Abgang von Partick Gogulla ist es den Ice Aliens gelungen einen weiteren Verteidiger zu verpflichten.

Joshua Gärtner (21 Jahre), der aus dem Nachwuchs des Krefelder EV stammt, hat 2019 den Sprung aus dem DNL Team in die Oberliga geschafft und in den letzten beiden Spielzeiten 72 Spiele für den Krefelder EV in der Oberliga absolviert. Er trägt in Ratingen die Nummer 88.

Leider hat Stürmer Felix Wolter dem Verein kurzfristig mitgeteilt, nun doch nicht für eine weitere Saison zu Verfügung zu stehen. Die Ice Aliens respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.