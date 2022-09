Ice Aliens im ZDF, der Anlass liegt jedoch nicht im sportlichen Bereich

Ratingen. (PM Ice Aliens) Zu Beginn der 90er Jahre war Ratingen als Mitglied der DEL des Öfteren im Fernsehen zu sehen. Dies hat sich...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Zu Beginn der 90er Jahre war Ratingen als Mitglied der DEL des Öfteren im Fernsehen zu sehen.

Dies hat sich leider gewandelt, dem Eishockeysport widerfährt nicht die Aufmerksamkeit, die sich viele Vereine und Fans wünschen. Für Mannschaften in unteren Ligen besteht in der Regel gar keine Möglichkeit, sich im TV zu präsentieren.

Aus unerfreulichem Anlass hatten die Ice Aliens am Dienstag die Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und ihre gegenwärtige Situation darzulegen.

Die Energiekrise und ihre Auswirkungen auf den Breiten- und Spitzensport in Deutschland hat das ZDF zum Anlass genommen, eine Reportage zum Thema zu verfassen. Angeregt wurde dies durch die überregionale Berichterstattung, die sich mit der verspäteten Eisaufbereitung in Ratingen befasst.

Ein Aufnahmeteam des ZDF war am 6. September für ca. zweieinhalb Stunden in der Ratinger Eissporthalle und fertigte Material für zwei Beiträge. Eine Kurzfassung wird am Sonntag, 11.09.2022 um 17:10 Uhr in der ZDF Sportstudio Reportage gesendet. Die Ausstrahlung eine ausführliche Version von ca. 30 Minuten über sechs Vereine ist für Ende Oktober vorgesehen. Eine gute Gelegenheit für Fans und Sponsoren, sich über die Lage des Vereins etwas detaillierter zu informieren.