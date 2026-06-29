Ice Aliens holen weiteren jungen DNL-Spieler in ihren Kader

Ratingen. (PM Ice Aliens) Max Helmke wechselt aus dem DNL-Team des EV Regensburg zu den Ice Aliens.

Der gebürtige Düsseldorfer wurde am 17.05.2006 geboren, ist 20 Jahre alt, 195 cm groß und 94 kg schwer. Der Linksschütze spielt auf der Außenstürmer-Position und wird für die Ice Aliens mit der Rückennummer 17 auflaufen.

Die letzten beiden Jahre hat Max für die DNL des EV Regensburg gespielt, davor war er drei Jahre in Kanada. Aufgrund einer erlittenen Oberkörperverletzung kam er letzte Saison nur auf 11Spiele. Diese Verletzung ist mittlerweile komplett ausgeheilt und Max ist wieder absolut beschwerdefrei.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges hofft auf eine entsprechende Entwicklung bei Max.: „Max kehrt nach fünf Auswärtsjahren wieder in sein familiäres Umfeld im Raum Düsseldorf zurück, somit eröffnet uns das die Möglichkeit seiner Verpflichtung. Er spielt einen körperbetonten Stil, wobei ihm seine Körpermaße natürlich zugute kommen. Als Außenstürmer geht er den direkten Weg zum Tor und ist auch sonst vor dem Tor präsent. Für ihn wird es sein erstes Jahr im Seniorenbereich. Wie bei allen anderen unserer jungen Spieler bleibt abzuwarten, wie sie die Umstellung zum Seniorenhockey bewältigen und welchen Wert sie dann schlussendlich fürs Team haben.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Max Helmke @ Elite Prospects

349 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro