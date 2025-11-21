Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Ratinger Ice Aliens
Ratinger Ice AliensTransfers

Ice Aliens holen Stürmer aus Bergisch Gladbach!

21. November 20251 Mins read91
Sebastian Brockelt - © Daniela Schmidt
Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 28- jährige Sebastian Brockelt wechselt von den Real Stars zu den Ratinger Ice Aliens.

Ob er bereits heute Abend im Spiel in Dinslaken auflaufen kann, steht noch nicht fest.

Alle Passunterlagen liegen dem Verband vor, so dass nur noch die Freigabe erteilt werden muss.

Der 1,77 m große und 77 kg schwere Stürmer wird bei den Ice Aliens die Rückennummer 97 tragen.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich und blickt voraus: „Ich bin froh, dass endlich ein geeigneter Spieler auf den Markt gekommen ist, der für uns geografisch und finanziell machbar war. Sebastian wird uns helfen, davon bin ich überzeugt. Wir werden bei unserem extrem kleinen Kader und den Langzeitausfällen auf der Suche nach weiteren Spielern bleiben. Ein Spielertausch steht kurz vor dem Abschluss.“




