Ice Aliens hoffen auf Eis ab September, warten aber weiter auf eine konkrete Antwort der Stadtverwaltung – Rainer Merkelbach scheidet nach 16 Jahren Vorstandsarbeit aus

Ratingen. (PM Ice ALiens) Kurz vor Ende der Hauptrunde der Regionalliga und dem Beginn der Play-Offs stellte sich Rainer Merkelbach den Fragen über die zukünftige Entwicklung bei den Ice Aliens.

RIA: Rainer, wie stehen die Ice Aliens aktuell dar?

RM: Durch solides Wirtschaften ist der Verein schuldenfrei und liquide. Dazu haben auch die Sponsoren beigetragen, von denen uns viele seit Jahren verbunden sind.

Im Seniorenbereich sind wir in diesem Jahr so erfolgreich wie seit langem nicht mehr. Trotz mehreren langfristigen Verletzungen erzielt der Kader mit Chefcoach Frank Gentges Woche für Woche hervorragende Ergebnisse und könnte als Tabellenerster in die Play-Offs gehen. Darauf sind wir alle stolz und können Frank Gentges und der Mannschaft gar nicht genug für diese tolle Entwicklung danken.

Im Nachwuchsbereich haben wir leider durch die verspätete Eisaufbereitung in 2022 ca. 15% der Mitglieder verloren und es ist in Zeiten der hohen Inflation nicht einfach, neue Kinder und deren Eltern für diesen tollen Sport zu begeistern. Nach wie vor stehen wir in einem Wettbewerb mit meist höherklassig spielenden Vereinen im Umfeld, die den Kindern auch mehr Eiszeiten anbieten können.

RIA: Du hast den Vorstand und den Verwaltungsrat informiert, dass Du bei den Neuwahlen in diesem Jahr nicht mehr für den Vorstand kandidieren wirst?

RM: Nach 16 Jahren im Vorstand, davon 14 Jahre im geschäftsführenden Vorstand, habe ich mich entschieden, nicht erneut zu kandidieren. Für die Zukunft plane ich verstärkt anderen Interessen nachzugehen und auch mehr zu reisen. Außerdem glaube ich, dass der Verein neue Impulse braucht und ihm frischer Wind im Vorstand gut tun wird.

RIA: Wie blickst Du auf die 16 Jahre im Vorstand zurück?

RM: Wir haben gemeinsam vier große Krisen durchstanden. Die finanziellen Turbulenzen in 2012, die Hallenschließung infolge der maroden Dachträger in 2013/ 2014, die Covid-19 Pandemie seit 2020 und die Probleme der verspäteten Eisaufbereitung infolge der Energiekrise in 2022 wurden gemeistert. Darauf können wir alle stolz sein.

RIA: Stehen die Kolleg*Innen des Vorstandes für eine Wiederwahl zur Verfügung und falls nicht, wie plant der Verein die Neubesetzung des Vorstandes für die kommenden zwei Jahre?

RM: Jedes Vorstandsmitglied muss dies für sich selbst entscheiden, aber es werden sicherlich noch weitere Ämter neu zu besetzen sein. Dies ist ein normaler Vorgang, denn jeder Verein muss sich ja aus sich selbst heraus verwalten. Ein gewählter Vorstand ist kein Dienstleister auf Lebenszeit. Wir werden zu einer Jahreshauptversammlung einladen, die schon Ende März stattfinden soll damit ein neu gewählter Vorstand alle Möglichkeiten hat, die neue Saison 23/24, und damit die Zukunft, selbst zu planen. Ich kann nur alle Mitglieder, und auch andere Interessenten einladen, bereits jetzt mit dem derzeit amtierenden Vorstand Kontakt aufzunehmen, sich zu informieren und eine Kandidatur zu erwägen. Wenn es gewünscht ist, werde ich den neu gewählten Vorstand gerne in den nächsten Monaten noch administrativ unterstützen.

RIA: Wie siehst Du die Situation der Eishalle und der Eisaufbereitung in 2023?

RM: Auf unsere Initiative hin haben wir bereits ein erstes Gespräch mit der Stadtverwaltung geführt, denn eine seriöse Planung für die Saison 23/24 kann nur stattfinden, wenn klar und sicher ist, dass es Anfang September 2023 Eis am Sandbach gibt. Leider haben wir bis jetzt von der Stadtverwaltung keine konkrete Antwort erhalten. Wenn wir hier nicht schnellstens eine klare Aussage bekommen, kann dies zu einer Existenzgefährdung des Vereins führen.

RIA: Welche Ziele hast Du noch für diese Saison?

RM: Auch in den nächsten Wochen möchten wir mit allen Mannschaften sportlich so erfolgreich wie möglich sein. Mit der 1.Mannschaft in der Regionalliga wollen wir Meister werden und damit ein klares Zeichen für die Stadt, die Fans und die Sponsoren setzen. Sportlich erfolgreich zu sein macht einfach Spaß und schafft gute Voraussetzungen für die Zukunft.

RIA: Rainer, danke für dieses Gespräch.

