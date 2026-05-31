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Ice Aliens geben erste Vorbereitungsspiele bekannt!

31. Mai 20261 Mins read51
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Ratinger Torjubel - © Daniela Schmidt
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Ratingen. (PM Ice Aliens) Noch sind es fast zweieinhalb Monate bis zum ersten Training und fast dreieinhalb Monate, bis es zu den ersten Testspielen der Ice Aliens kommt, doch mit den beiden Vergleichen gegen das CEHL-Team aus Leuven (Leuven Chiefs) steht ein internationaler Test gegen eine Mannschaft aus Belgien bereits fest.

So treffen die Ice Aliens am Freitag, den 18.09.2026, um 20:00 Uhr am Sandbach auf Leuven, das Rückspiel findet bereits einen Tag später, am Samstag, den 19.09.2026, um 16:00 Uhr in Belgien statt.

Cheftrainer und Sport-Manager Frank Gentges freut sich auf neue Gegner und einen ersten Gradmesser: „Vorbereitungsspiele gegen CEHL-Teams sind für uns eine optimale Standortbestimmung. Die Leuven Chiefs sind neben starken einheimischen belgischen Spielern, insbesondere Verteidiger Vadim Gyesbreghs, der für mich zu den zwei besten Verteidigern der CEHL gehört, auch mit starken Imports bestückt. Für unsere Fans ist es auch gut in der Vorbereitung andere Teams als in der Saison zu sehen und ein Vergleich mit der CEHL ist auch für die Fans interessant.“

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