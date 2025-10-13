Ice Aliens feiern 9:0-Derbysieg in Neuss!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Shut-out für Leon Brunet im Tor der Ice Aliens, das war eine der positiven Meldungen am gestrigen Abend.

Neuzugang Stanislav Vrhel mit seinem ersten Treffer. Raphael Palmeira-Kerkhoff wurde von hinten brutal mit dem Kopf in die Bande gecheckt und landete im Krankenhaus. Die Diagnose steht hier noch aus. Leonardo Stroh erhielt in der gleichen Situation eine Matchstrafe wegen eines Schlittschuhtrittes. Insgesamt 72 Strafminuten bedeuteten viel Gelegenheit, Über- und Unterzahl auszuprobieren.

Tore für Ratingen: Irwin, Lamers (je 3), Tim Brazda, Stephan, Vrhel (je1)

Sonntag geht’s weiter mit der Auswärtstournee bei den Eagles Essen-West, erstes Bully ist bereits um 16:00 Uhr.

Cheftrainer Frank Gentges bilanzierte die hitzigen 60 Minuten: „Im ersten Drittel haben wir viele hochkarätige Chancen liegen lassen, alleine fünfmal haben wir dabei das leere Tor nicht getroffen. Ab dem zweiten Drittel war die Chancenverwertung dann annähernd vergleichbar zu den Spielanteilen. Das Positivste für mich war jedoch der Shut-Out. Vor dem Spiel mussten wir auf Tobias Fischer (krank) und Mathias Onckels (verletzt; Fingerbruch aus dem Freitag-Spiel; muss operiert werden) verzichten. Im Spiel kamen dann noch Leonardo Stroh (Match-Strafe wegen angeblichem Schlittschuhtritt) und Raphael Palmeira-Kerkhoff (wurde nach einem total üblen Bandencheck von hinten ins Krankenhaus eingeliefert) dazu. Wir haben dann das Spiel mit 12 Spielern beendet. In der nächsten Woche werden wir maximal einen Spieler mehr zur Verfügung haben.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!