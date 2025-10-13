Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Neusser EV Ice Aliens feiern 9:0-Derbysieg in Neuss!
Neusser EVRatinger Ice Aliens

Ice Aliens feiern 9:0-Derbysieg in Neuss!

13. Oktober 20251 Mins read16
Share
Headcoach Frank Gentges - © Daniela Schmidt
Share

Ratingen. (PM Ice Aliens) Shut-out für Leon Brunet im Tor der Ice Aliens, das war eine der positiven Meldungen am gestrigen Abend.

Neuzugang Stanislav Vrhel mit seinem ersten Treffer. Raphael Palmeira-Kerkhoff wurde von hinten brutal mit dem Kopf in die Bande gecheckt und landete im Krankenhaus. Die Diagnose steht hier noch aus. Leonardo Stroh erhielt in der gleichen Situation eine Matchstrafe wegen eines Schlittschuhtrittes. Insgesamt 72 Strafminuten bedeuteten viel Gelegenheit, Über- und Unterzahl auszuprobieren.

Tore für Ratingen: Irwin, Lamers (je 3), Tim Brazda, Stephan, Vrhel (je1)

Sonntag geht’s weiter mit der Auswärtstournee bei den Eagles Essen-West, erstes Bully ist bereits um 16:00 Uhr.

Cheftrainer Frank Gentges bilanzierte die hitzigen 60 Minuten: „Im ersten Drittel haben wir viele hochkarätige Chancen liegen lassen, alleine fünfmal haben wir dabei das leere Tor nicht getroffen. Ab dem zweiten Drittel war die Chancenverwertung dann annähernd vergleichbar zu den Spielanteilen. Das Positivste für mich war jedoch der Shut-Out. Vor dem Spiel mussten wir auf Tobias Fischer (krank) und Mathias Onckels (verletzt; Fingerbruch aus dem Freitag-Spiel; muss operiert werden) verzichten. Im Spiel kamen dann noch Leonardo Stroh (Match-Strafe wegen angeblichem Schlittschuhtritt) und Raphael Palmeira-Kerkhoff (wurde nach einem total üblen Bandencheck von hinten ins Krankenhaus eingeliefert) dazu. Wir haben dann das Spiel mit 12 Spielern beendet. In der nächsten Woche werden wir maximal einen Spieler mehr zur Verfügung haben.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

193
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Wild Lions unterliegen überlegenen Mighty Dogs

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EG Diez-LimburgRatinger Ice Aliens

Limburg erweist sich als harter Brocken für die Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) So hatten es die Ice Aliens erwartet in...

By12. Oktober 2025
Ratinger Ice Aliens

„Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gebraucht“ – Ratinger Ice Aliens verpflichten neuen Importstürmer

Ratingen. (PM Ice ALiens) Die frei gewordene Importstelle im Sturm besetzen die...

By8. Oktober 2025
Ratinger Ice Aliens

Ratingen: Erfolgreicher Start in die Saison!

Beim Blick auf die Mannschaftsaufstellung der Gäste am gestrigen Freitag merkte man...

By4. Oktober 2025
Ratinger Ice AliensTransfermarkt GER

Ratingens Kader wird immer dünner: Emil Johansson verlässt die Ice Aliens aus privaten Gründen!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der schwedische Stürmer Emil Johansson, der in den...

By22. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten