Ice Aliens drehen das Spiel gegen die Eisadler

Ratingen. (PM Ice Aliens) In einer über weite Strecken zerfahrenen Partie siegen die Ice Aliens gegen die Eisadler Dortmund mit 4:2, nachdem sie im ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand lagen.

Wie schon in den vorangegangenen Spielen gegen die Eisadler zeigten die Gäste erneut große Kampfkraft und den Willen, den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Die Ice Aliens hatten dem zunächst nichts gegenzusetzen sondern verzettelten sich oft in Angriffsbemühungen, die schon an der gegnerischen blauen Linie scheiterten. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste in der 5. Spielminute durch Bergstermann in Führung gingen und Sushkov in der 17.Minute auf 0:2 erhöhte. Die Ice Aliens erhöhten nun den Druck auf das Tor von Gästegoalie Marvin Nickel. Malte Hodi nutzte nur eine Minute später die Vorlage von Erik Grein und Max Bleyer zum Anschlusstreffer. „Wenn man vor dem letzten Wochenende der Hauptrunde Platz Eins sicher hat, ist es nicht einfach, 100 % fokussiert zu sein. Genau das haben wir im ersten Drittel gesehen, und wir haben auch gesehen, dass Dortmund dringend die Punkte brauchte. Im zweiten und dritten Drittel haben wir uns auf das Wesentliche besonnen, das Spiel gedreht und verdient gewonnen.“ So kommentierte Ice Aliens Coach Frank Gentges das Geschehen auf dem Eis.

Die Zuschauer blieben angesichts des Rückstandes ruhig und hatten Vertrauen in die Ratinger Mannschaft. Und die zahlte in der 31. Minute zurück. Zunächst verwandelte Maik Klingsporn eine Vorlage von Joshua Gärtner und Malte Hodi zum umjubelten Ausgleich. Nur 30 Sekunden später versenkte Stephan Kreuzmann einen Schlagschuss von der blauen Linie zur ersten Führung der Ice Aliens an diesem Abend. Malte Hodi und Max Bleyer hatten die Vorarbeit geleistet. Im letzten Drittel versuchten die Dortmunder noch einmal alles, um den Rückstand auszugleichen. Sie intensivierten die Angriffe und suchten mehr Abschlüsse. Doch die Ratinger Defensive hielt stand und Lukas Schaffrath entschärfte das, was durchging. Als Tim Brazda in der 59.Minute nach Vorlage von Stefan Traut und Dominik Scharfenort das 4:2 erzielte, war die Partie entschieden. Zwar nahmen die Eisadler noch den Torwart vom Eis, die Überzahl konnten sie jedoch nicht mehr nutzen.

