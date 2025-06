Ice Aliens besetzen letzte freie Position in der Verteidigung mit dem jungen Verteidiger Jan-Levin Regh!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Marco Clemens wird aus beruflichen Gründen wohl komplett ausfallen!

Mit dem 18-jährigen Jan-Levin Regh kehrt ein 1,93 m großer und 91 kg schwerer linksschießender Verteidiger an den Sandbach zurück. Er war schon einmal in seiner Jugendzeit in Ratingen und verstärkt nun mit der Rückennummer 11 das Team von Cheftrainer Frank Gentges, der sich auf den jungen Neuzugang freut: „Jan-Levin ist ein junger Verteidiger, der im Nachwuchs schon mal in Ratingen war und in den letzten beiden Jahren in Kanada und bei den Löwen Frankfurt in der DNL2 gespielt hat. Jetzt ist er privat wieder in den Düsseldorfer Raum zurückgekehrt. Wir werden sehen, wie er den Übergang in den Seniorenbereich händelt und wozu sein Level reicht. Jedenfalls wurde mir berichtet, dass er eine gute Einstellung hat und das in der heutigen Zeit leider alles andere als selbstverständlich.“

Marco Clemens muss durch eine anstehende Prüfung wohl die komplette Spielzeit aussetzen. Marco hat zwei starke Saisons gespielt und war fest im Kader für die neue Saison eingeplant. Jetzt hat er aber die Schulzeiten für seine Meisterschule bekommen und leider kollidieren diese mit allen Trainingszeiten, was ein weiteres Engagement somit verhindert.

Cheftrainer Frank Gentges ist natürlich traurig über die Pause von Marco: „Das ist sehr schade, ich hätte Marco gerne weiterhin im Team gehabt, aber Beruf geht natürlich vor. Wir bleiben in Kontakt und haben vereinbart, dass er sich meldet, sobald sich noch was ändern sollte.“

