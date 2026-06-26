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Ice Aliens belegen auch die zweite EU-Import-Stelle mit einem jungen finnischen Stürmer

26. Juni 20261 Mins read11
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Veeti Koivunen - © Jari Mäki- Kuutti
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Ratingen. (PM Ice Aliens) Die zweite von vier erlaubten Import-Lizenzen geht an den jungen finnischen Stürmer Veeti Koivunen.

Veeti Koivunen wurde am 04.06.2003 geboren, ist 23 Jahre alt, 184 cm groß und bringt 91 kg auf die Waage. Der Linksschütze kann als Mittel- uns Außenstürmer spielen und wird für die Ice Aliens mit der Rückennummer 94 auflaufen.

In der Saison 2023/2024 spiele Veeti in Deutschland im DNL-Team des EV Landshut und war dort mit 17 Toren und 23 Assist in 35 Spielen zweitbester Scorer. In seinem letzten Juniorenjahr in der Saison 2024/2025 erzielte er in der höchsten finnischen Junioren-Liga, der U20 SM-Sarja, für seinen Club Hämeenlinnan HPK starke 24 Scorerpunkte in 36 Spielen. Letzte Saison bestritt er sein erstes Seniorenjahr in der Suomi-Sarja für Forssa FPS, wo er auf 8 Tore und 8 Assist in 21 Spielen kam.

Cheftrainer und Sport-Manager Frank Gentges sieht viel Potential bei Veeti: „Veeti hat nach einer guten Nachwuchs-Ausbildung in Finnland und auch beim EV Landshut, erst eine Saison im Seniorenbereich verbracht und somit noch dementsprechendes Entwicklungspotential. Seine Fähigkeiten sind vielseitig, dazu kann er auch als Mittel- und Außenstürmerspielen. Mir gibt das die Option, in der Vorbereitungsphase zu schauen, zu wem er am Besten passt, ohne mich vorab festzulegen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Veeti Koivunen @ Elite Prospects

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