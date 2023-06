Ice Aliens angeln sich den nächsten talentierten, jungen Stürmer

Ratingen. (PM Ice Aliens) Aus der DNL-Mannschaft des Krefelder EV 81 wechselt Dorian Kielbasa zu den Ratinger Ice Aliens `97. Der erst 19-jährige Angreifer...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Aus der DNL-Mannschaft des Krefelder EV 81 wechselt Dorian Kielbasa zu den Ratinger Ice Aliens `97.

Der erst 19-jährige Angreifer ist 1,73 m groß, wiegt 80 kg und schießt links. Bisher war Dorian ausschließlich für den Krefelder EV im Einsatz. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 29 Einsätzen für das DNL-Team 19 Treffer und 24 Vorlagen (43 Punkte) bei 30 Strafminuten. Auch bei 6 Spielen in der Krefelder Oberligamannschaft war er schon dabei und konnte einen Assist verbuchen.

Chef-Trainer Frank Gentges zur nächsten Neuverpfichtung: „Dorian ist in seiner Mannschaft in der DNL Top-Scorer geworden und war ligaweit auf Platz 5. Mit dieser Statistik sollte er eigentlich höherklassig wechseln, aber er muss in Krefeld noch ein Jahr Schule hinter sich bringen. Die Strukturen bei uns sind für seine Entwicklung somit die optimale Konstellation. Vorausgesetzt er performt bei uns entsprechend, kann er den Weg in höherklassige Ligen dann ein Jahr später angehen.“

Er wird in der kommenden Spielzeit die Rückennummer 22 tragen.

2738 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.