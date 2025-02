Huskies zurÃ¼ck an der Spitze: Schlittenhunde schlagen EislÃ¶wen im Spitzenspiel

Kassel. (PM Huskies) Mit 4:2 (2:1/1:0/1:1) setzten sich die Kassel Huskies am Freitag, in dem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel der DEL2 gegen die Dresdner Eislöwen durch.

Als Resultat des Sieges erklommen die Kassel Huskies erstmals seit dem 10. Spieltag wieder die Tabellenspitze der Liga.

Und ab Minute eins boten Eislöwen und Huskies ein Duell auf Augenhöhe, welches die 5118 Zuschauer in der Nordhessen Arena elektrisierte. Von links nach rechts schwappten Chancen und Momentum. Hüben und drüben flogen Pucks und Checks. Turnbull (3.) und Andres (5.) verpassten die frühe Führung für die Gäste, Wolf (4.) und Keck (6.) auf Seiten der Huskies. Und passend zum Spiel war es ein spektakulärer Schlagschuss von Joel Keussen, der das Toreschießen eröffnete. Von der blauen Linie jagte Keussen die Scheibe krachend an Danny aus den Birken vorbei in die Maschen des Dresdner Tores (13.). Und die Schlittenhunde blieben hellwach. Olsens Einsatz bescherte Simon Thiel, frei von Gegenspielern, die Scheibe im hohen Slot und der Youngster hatte keine Probleme auf 2:0 zu stellen (17.). Kurz vor Drittelende belohnten sich dann aber auch die Gäste für ihren Aufwand. Ricardo Hendreschke nahm über den linken Flügel kommend Maß und versenkte – ebenfalls per Schlagschuss – zum 2:1 (18.).

Und auch das zweite Drittel ließ keine Wünsche offen. Wieder boten beide Offensivreihen Eishockey auf tollem Niveau, doch auch die Torhüter standen in nichts nach. Turgeon und Keussen scheiterten im Doppelpack (22.) und Eislöwe Yogan fand aus vollem Lauf seinen Meister in Christopher Gibson (28.). Kurz vor Drittelende belohnte Turgeon sich und seine Kollegen dann doch nochmal. Nach feinem Zuspiel stand der Kanadier im Slot goldrichtig und traf über aus den Birkens Schulter zum 3:1 (39.).

Im Schlussdrittel zogen sich die Huskies dann in ihre gutstehende Defensive zurück und lauerten auf Konter. Den Gästen aus Sachsen gelang es bis zur 58. Minute nicht, gefährlich vor Gibson zu kommen. Doch dann schlug das Spitzenspiel noch eine unerwartete Volte. Erst semmelte Yogan am verwaisten Tor über die Scheibe, ehe David Rundqvist tatsächlich von der blauen Linie noch das 2:3 besorgte (59.). Würden die Huskies die gewonnen geglaubte Partie nochmal aus der Hand geben? Mitnichten. Quasi mit der Schlusssirene besorgte Simon Thiel mit dem zweiten Treffer des Abends den 4:2-Endstand, der zum einen das letzte Heimtor der Hauptrunde markierte und zum anderen – viel wichtiger – den Wechsel an der Tabellenspitze besiegelte.

Tore:

1:0 Keussen (Faber, Brune – 13. Min.)

2:0 Thiel (Olsen, Ahlroth – 17. Min.)

2:1 Hendreschke (Pischoff – 18. Min.)

3:1 Turgeon (Bodnarchuk, Brune – 39. Min.)

3:2 Rundqvist (Yogan – 59. Min.)

4:2 Thiel (ENG – Mieszkowski, Keussen – 60. Min.)

