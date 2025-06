Huskies-Vorbereitungsprogramm 2025/2026 steht fest

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies bestreiten in knapp zwei Monaten die ersten Testspiele ihrer Vorbereitungsphase auf die DEL2-Saison 2025/26.

Auch in diesem Sommer reisen die Huskies für ihr Trainingslager wieder nach Österreich. Während das Team von Trainer Todd Woodcroft in Zell am See gastiert, stehen dort auch die ersten beiden Testspiele auf dem Programm. In der Eishalle in Zell am See treffen die Schlittenhunde dabei auf zwei Teams aus der ICE Hockey League. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 13. August mit einem Spiel gegen die Black Wings Linz. Nur zwei Tage später treffen die Huskies auf den EC iDM Wärmepumpen VSV aus Villach.

Zurück in Nordhessen steht der bereits verkündete Probonio Preseason Cup auf heimischen Eis auf dem Programm. Am Samstag (23.08.) kommt es dort zum Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt, ehe sich das Huskies-Rudel den Fans im Nachgang (ca. 17 Uhr) vor der Nordhessen Arena bei der offiziellen Teampräsentation vorstellt. Für die Platzierungsspiele am Sonntag (24.8.) trifft man dann entweder im Spiel um Platz drei oder im Finale auf den Sieger des zweiten Halbfinals, die Düsseldorfer EG oder Iserlohn Roosters.

Im weiteren Verlauf der Vorbereitungsphase stehen zwei weitere Heimspiele in Kassel auf dem Plan. Am Sonntag (31.8.) empfangen die Huskies den Ligakonkurrent Lausitzer Füchse, ehe es am darauffolgenden Freitag (5.9.) zum Wiedersehen mit dem frischgebackenen DEL2 Meister Dresdner Eislöwen kommt. Am Sonntag (7.9.) gastieren die Huskies am Seilersee beim DEL-Team Iserlohn Roosters. Die Generalprobe wird am 14. September bei den Krefeld Pinguinen absolviert, bevor am 19. September die DEL2 Saison 2025/26 mit einem Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers startet.

Die Testspiele der Kassel Huskies in der Übersicht:

10.08. – 17.08.2025 | Trainingslager Zell am See

13.08.2025 – Black Wings Linz vs. Kassel Huskies (18:30 Uhr)

15.08-2025 – EC iDM Wärmepumpen VSV vs. Kassel Huskies (19:30 Uhr)

23.08. – 24.08.2025 | Probonio Preseason-Cup Kassel

23.08.2025 – Löwen Frankfurt (14:00 Uhr)

24.08.2025 – Düsseldorfer EG/Iserlohn Roosters (13:00/17:00 Uhr)

31.08.2025 – Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse (16:00 Uhr)

05.09.2025 – Kassel Huskies vs. Dresdner Eislöwen (19:30 Uhr)

07.09.2025 – Iserlohn Roosters vs. Kassel Huskies (14:30 Uhr)

14.09.2025 – Krefeld Pinguine vs. Kassel Huskies (15:00 Uhr)

Ein mögliches neuntes Testspiel ist aktuell noch offen. Hierzu folgt eine Mitteilung, sobald dies feststehen sollte. Informationen zu Ticketverkäufen sowie Livestreams folgen in den kommenden Wochen über die offiziellen Kanäle der Kassel Huskies. Alle Heimspiele sind für Dauerkarteninhaber*innen wie gewohnt inklusive – hierzu zählt auch der gesamte Probonio Preseason-Cup.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir blicken bereits mit viel Vorfreude und Motivation auf die Vorbereitungsphase für die neue Saison. Uns erwarten einige anspruchsvolle Testspiele, welche uns einen guten Eindruck für die anstehenden Herausforderungen in der neuen Spielzeit liefern werden. Besonders freuen wir uns darüber viermal vor unseren Fans in Kassel zu spielen.“

