Huskies-Vorbereitungsprogramm 2024/25 steht fest

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies bestreiten in knapp zwei Monaten die ersten Testspiele in der Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison. Der Startschuss fällt...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies bestreiten in knapp zwei Monaten die ersten Testspiele in der Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison.

Der Startschuss fällt dabei am 11. August mit einem Spiel gegen den HC TIWAG Innsbruck, welches genau wie das zweite Testspiel gegen die Steinbach Black Wings Linz, im Rahmen eines Trainingslagers im österreichischen Zell am See stattfinden wird. Da am vorletzten Wochenende im August in der heimischen Nordhessen Arena das “Probonio Handball Sommermärchen” stattfinden wird, brechen die Schlittenhunde Richtung Osten auf. Zuerst treffen sie am 22.8. in Tschechien auf Rytíři Kladno, wo der mittlerweile 52-jährige Jaromir Jagr unter Vertrag steht. Sozusagen auf dem Rückweg kommt es dann am Sonntag, den 25. August, zum Duell mit Ligakonkurrent Dresdner Eislöwen. Das vorletzte, derzeit terminierte Testspiel, findet am 1. September beim Oberliga-Spitzenteam, den Hannover Scorpions, statt. Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die Huskies schließlich am Freitagabend, den 6. September, die Krefeld Pinguine zu einem Heimspiel, welches einiges an Vorfreude auf die bevorstehende Saison entfachen dürfte.

Ein mögliches siebtes Testspiel ist aktuell noch offen. Hierzu folgt eine Mitteilung, sobald dies feststehen sollte.

Die Testspiele der Kassel Huskies in der Übersicht:

11.08.2024 – 19:00 Uhr – HC TIWAG Innsbruck vs. EC Kassel Huskies

16.08.2024 – 19:30 Uhr – Steinbach Black Wings Linz vs. EC Kassel Huskies

22.08.2024 – 19:30 Uhr – Rytíři Kladno vs. EC Kassel Huskies

25.08.2024 – 16:00 Uhr – Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies

01.09.2024 – 17:00 Uhr – Hannover Scorpions vs. EC Kassel Huskies

06.09.2024 – 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine

Huskies Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir freuen uns schon jetzt auf die Vorbereitungsphase für die neue Saison. Uns erwarten einige Testspiele auf Augenhöhe, welche uns einen guten Eindruck für die bevorstehenden Herausforderungen in der neuen Spielzeit liefern werden.“