Huskies verlieren in WeiÃŸwasser

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse sind scheinbar nicht der Lieblingsgegner der Kassel Huskies in dieser so erfolgreichen Hauptrunde.

Mit 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) verloren die Nordhessen am Sonntag ihr Auswärtsspiel in der Lausitz.

Zu Beginn wird es gleich gefährlich vor dem Gehäuse der Nordhessen, welches Jerry Kühn hütet. Auf der Gegenseite hat Jamie Arniel, am 50. Spieltag mit dem Goldhelm unterwegs, die erste Prüfung für Kolppanen parat. Disziplinierte Schlittenhunde haben anschließend zunächst die Spielkontrolle und Chancen durch Schlenker und Keck. Mit einer unnötigen Strafzeit aufgrund zu vieler Spieler auf dem Eis, ermöglichen die Huskies dann das erste Powerplay für die Füchse. Unter anderem jedoch mit einer guten Möglichkeit im Konter überstehen die Nordhessen diese erste Unterzahlsituation. Im Anschluss erhöhen die Gastgeber ihrerseits den Druck und sind dann durch zwei ehemalige Huskies erfolgreich – ein abgefälschter Schuss von Toni Ritter wird letztlich von Eric Valentin per Tip-In verwertet (17.). Die Kasseler müssen anschließend erneut in Unterzahl agieren – Darren Mieszkowski setzt sich in dieser Phase gut durch und hat die Chance auf den Shorthander.

Die Huskies spielen in der Anfangsphase des zweiten Drittels zum ersten Mal im eigenen Powerplay, welches sie gut und druckvoll gestalten, jedoch nicht mit einem Torerfolg vollenden können. Anschließend unterläuft auch den Füchsen ein Wechselfehler – die Kasseler also zum zweiten Mal in Überzahl. Der Spitzenreiter bringt nun richtig Offensivpower auf das Eis – der Ausgleich will jedoch nicht fallen. Im nächsten Powerplay der Füchse rettet hingegen zweimal der Pfosten für den ECK. Nach Vorarbeit von Lowry hat dann Vincent Schlenker die nächste Topchance der Blau-Weißen, die aber weiter auf ihren ersten Treffer warten.

Die Huskies sind auch im Schlussdrittel um den Ausgleich bemüht, erleben dann jedoch denkbar unglückliche 30 Sekunden. Mit einem Doppelschlag erhöhen die Hausherren und stellen den Tabellenführer vor eine schwere Aufgabe. Zunächst fällt der zweite Treffer für die Lausitzer Füchse, den Ex-Husky Clarke Breitkreuz erzielt (43.). Nur kurze Zeit später springt die Scheibe denkbar unglücklich vom Schlittschuh Hunter Garlents, vorbei an Kuhn, zum 3:0 (43.). Im Anschluss herrscht mächtig Betrieb vor Kolppanen im Füchse-Tor – unter anderem hat Joel Lowry die Antwort auf dem Schläger. Die Versuche der Huskies werden von einer Kasseler-Strafzeit ausgebremst. Die Füchse nutzen dies aus – auf Vorlage von Topscorer Hunter Garlent hält Breitkreuz den Schläger hin und erhöht auf 4:0 (50.). Für die Mannen von Bo Subr versuchen es Arniel, Faber und Seigo aus allen Lagen – doch die Scheibe möchte einfach nicht ins Tor. Dennoch schaffen es die Huskies auf das Scoreboard – und wie. Jamie Arniel vollendet ein tolles Solo zum 1:4 aus Sicht der Gäste (56.) Tristan Keck hat Topchance auf den zweiten Treffer, den Kolppanen jedoch abermals vereitelt. Kurz vor Schluss muss der gut aufgelegte Finnische-Goalie doch nochmal hinter sich greifen. Tomas Sykora bringt die Scheibe einfach vor das Tor, wo sie zum Endstand von 4:2 über die Linie trudelt.

Nun stehen für die Kassel Huskies noch zwei Partien bis zum Abschluss der Hauptrunde an. Dem Auswärtsspiel bei den Selber Wölfen am kommenden Freitag (03.03.23 – 19:30 Uhr) folgt das abschließende Heimspiel gegen den EV Landshut (05.03.23 – 18:30 Uhr).

Tore

1:0 Valentin (Ritter, Scheidl – 17. Min.)

2:0 Breitkreuz (Valenti – 43. Min.)

3:0 Garlent (Zauner, Mäkitalo – 43. Min.)

4:0 Breitkreuz (Garlent – 50. Min.)

4:1 Arniel (Tramm – 56. Min.)

4:2 Sykora (Mieszkowski, Dotter – 60. Min.)

